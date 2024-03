Tunisie: EST / Reprise hier des entraînements - Concentration totale !

Après avoir bénéficié d'un jour de repos, les "Sang et Or" ont repris hier après-midi le chemin des entraînements. Par ailleurs, toutes les séances se déroulent cette semaine à huis clos à la demande du staff technique.

Miguel Cardoso a débarqué à Tunis au mois de janvier dernier en technicien averti. En effet, le technicien portgugais a mis deux mois à suivre l'équipe et il ne s'est pas contenté de visionner ses matches. Il est venu avec une idée claire sur l'ambiance au sein du club, notamment celle qui règne sur les gradins. Miguel Cardoso qui a une idée bien précise sur les supporters "sang et or", la "Curva Sud" notamment, sait mieux que quiconque l'importance du derby. Après deux matches disputés en championnat, il a un aperçu de ce qui l'attend ce samedi dans l'enceinte de Radès. Il sait donc l'impact qu'aurait une victoire au derby, mais aussi les conséquences que pourrait engendrer un mauvais résultat.

Pour assurer donc les conditions d'une concentration optimale, le technicien portugais, qui avait jusque-là l'habitude d'ouvrir la première séance des entraînements au public, a imposé le huis clos tout au long de cette semaine du derby. En ce sens, staff technique et joueurs se sont retrouvés entre eux, hier après-midi, pour la reprise des entraînements.

Avec le même effectif...

En prévision du derby, le coach "sang et or" dispose du même effectif. Aucune suspension n'est annoncée en prévision de l'explication de samedi. Côté infirmerie, seul Mohamed Ali Ben Hammouda est en phase de convalescence. L'absence de ce dernier ne devra pas impacter l'efficacité de l'attaque, maintenant que Rodrigo Rodrigues a retrouvé le chemin des filets, deux matches de suite. Pour rappel, il a doublé la mise contre le Stade Tunisien avant d'offrir le but de la victoire face à l'Etoile du Sahel.

Sur le banc des remplaçants, Miguel Cardoso dispose d'autres cartes à jouer sur le plan offensif. Il a déjà utilisé Kebba Sowe, aligné en cours de jeu face à l'ESS, en attendant de voir à l'oeuvre Bilel Sahli, resté sur le banc des remplaçants, dimanche dernier. Lui, qui évolue comme deuxième attaquant, a été très peu utilisé depuis le début de la saison. Une énigme que le technicien portugais devra résoudre. Car quand on recrute un joueur, ce n'est pas pour le laisser sur le banc des remplaçants, d'autant qu'avec le quota des joueurs étrangers imposé par la FTF, Bilel Sahli est une bonne carte à jouer. Cardoso, qui a retenu Ben Hammouda car il a su apprécier son potentiel, est en mesure de faire autant avec Sahli.