Tunisie: Lancement du Réseau des Jeunes pour l'état de Droit «RoLYN» - Un front contre la corruption

Ce Réseau « RoLYN » (Rule of Law Youth Network), officiellement lancé, va mettre l'accent sur l'exploration des interconnexions entre la corruption et la dégradation de l'environnement, au cours des deux prochaines années.

Consolider l'Etat de droit par le renforcement du rôle et l'engagement des jeunes, aider la population à bénéficier de droits basés sur la justice et l'équité vont permettre de faire face notamment à la corruption environnementale et aux pactes corrompus.

Le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe (CNS) et l'initiative conjointe entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe "Programme Sud V" ont lancé, récemment à Tunis, le Réseau des Jeunes pour l'Etat de Droit (RoLYN). Ce projet biennal vise à renforcer le rôle des organisations de jeunesse et à faciliter la collaboration interrégionale pour promouvoir une culture fondée sur les principes des droits humains et de l'Etat de droit, tout en favorisant des initiatives de lutte contre la corruption dirigée par les jeunes, conformément aux normes européennes et internationales.

Démocratie et Etat de droit

L'accent a été ainsi mis sur le rôle des jeunes dans la promotion d'une culture des droits humains, de la démocratie et de l'Etat de droit, mais aussi sur leurs efforts anti-corruption, afin de protéger l'environnement. Ceci étant, afin de relever les défis auxquels fait face notre jeunesse et de concilier vie scolaire (certificats, diplômes) et parascolaire (loisirs et vie sociale). Selon Chokri Ben Hassen, du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce réseau «RoLYN» est important dans l'objectif de préparer les jeunes à une citoyenneté consciente et efficace et à une participation à la vie publique.

%

Tout en soutenant le cycle principal d'éducation formelle et non formelle que les jeunes reçoivent au cours de leur vie. « Leur énergie, leur créativité et leur désir en faveur du changement peuvent avoir un impact significatif sur la consolidation de l'Etat de droit dans la société. La raison peut également être la participation à des projets communautaires visant à renforcer les institutions existantes et promouvoir la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption», fait-il valoir,

Pour sa part, Pilar Morales, coordinatrice régionale de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe avec le sud de la Méditerranée et directrice exécutive du CNS, a décrit les contours des actions de RoLYN : «Les participants ont souligné l'importance du rôle des jeunes dans la promotion du changement vers l'Etat de droit. En leur faisant comprendre la valeur ajoutée des normes européennes, nous renforçons leurs capacités à diriger des initiatives, soutenant leur mise en oeuvre efficace. Le Programme Sud V et le Centre Nord-Sud ont uni leurs efforts pour fournir une approche holistique visant la création d'un espace juridique commun».

En plus des représentants institutionnels tunisiens du réseau, différents intervenants, membres de RoLYN issus de différents pays, sont intervenus en mode présentiel et en ligne, notamment de Gambie, de Madagascar, pour présenter leurs mécanismes de lutte anti-corruption. Y ont pris part 20 représentants d'organisations de jeunesse de toute l'Europe, du sud de la Méditerranée et d'Afrique subsaharienne, se réunissant à Tunis dans le cadre du Programme Sud et des Etats membres de l'initiative Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe. Au cours des deux prochaines années, les membres du RoLYN collaboreront pour approfondir les questions liées à l'Etat de droit, en mettant particulièrement l'accent sur l'exploration des interconnexions entre la corruption et la dégradation de l'environnement. Répondre aux Objectifs du développement durable et doper l'innovation sociale constituent les objectifs du projet RoLYN.

Ces jeunes, coeur battant de la lutte

Il s'agit de favoriser l'émergence de modèles innovants pour impliquer les jeunes hommes, et femmes, dans la prise de décision, en tenant compte de leurs demandes et propositions lors de la mise en oeuvre des politiques publiques. Le résultat de la consolidation du rôle de la jeunesse en tant qu'acteur influent est de proposer un volet axé sur la création, au sein du cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports et de la structure consultative, dans le but de la faire participer au processus de planification et de programmation dans le domaine des politiques du Nord en général et dans les programmes du ministère en particulier. OEuvrer pour des mécanismes pratiques qui permettent aux jeunes d'exprimer leurs aspirations et leurs préoccupations et de faire entendre leur voix aux responsables. Le jeune aspirant dessine et programme également la mise en oeuvre de la Stratégie nationale pour la jeunesse 2023-2025, qui permettra de clarifier la vision future du pays en matière de jeunesse.

Objectifs de RoLYN

Au final, cela ne fait que souligner le rôle principal joué par les jeunes dans la réalisation des objectifs de développement, et ce, à travers leur implication dans la prise de décision. Mme Morales relate les retombées de l'événement organisé tous les 3 ans qu'est le Forum de Lisbonne qui est une plateforme qui réunit des personnalités de différentes régions pour échanger de manière prospective et agir sur des questions d'intérêt commun.

Rappelons que RoLYN est l'aboutissement de la 29e édition du Forum de Lisbonne «Droits humains, environnement et crimes économiques : la jeunesse au premier plan», qui s'est tenu au Portugal en 2023. Il comprend vingt jeunes d'Europe, de la Méditerranée du Sud et de l'Afrique subsaharienne, tous représentant des organisations de jeunesse et des initiatives traitant de la participation des jeunes, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de la protection de l'environnement aux niveaux local, national ou international.