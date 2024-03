Madagascar: 35e édition du salon BIOFACH - 25 promesses de ventes par entreprise participante enregistrée

Une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Suzelin Ratohiarijaona a représenté Madagascar au salon international de l'alimentation biologique dénommé BIOFACH dans sa 35e édition et qui s'est tenu tout récemment à Nuremberg en Allemagne.

La délégation est composée de neuf entreprises accompagnées par le ministère de tutelle et l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar ainsi que le projet PIC (Pôle Intégré de Croissance) financé par la Banque mondiale, les projets PRADA (Projet Adaptation des chaînes de valeur agricoles au changement climatique) et CCPS (Competence Center for the Private Sector) financés par la coopération allemande GIZ.

Ces entreprises participantes oeuvrent notamment dans les domaines des filières bio pour ne citer que la vanille, les huiles essentielles, les épices tels que le piment, le gingembre et le curcuma ainsi que le cacao et les plantes médicinales. Elles sont membres du SYMABIO (Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique) présidé par Heriniaina Ramboatiana. En outre, la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar a également pris part à ce salon mondial des produits bio qui a vu la participation de plus de 1 900 entreprises venant des quatre coins du monde.

Hausse de 12%. Il est à noter que cet événement de grande envergure internationale a été placé sous le thème de « Food for the Future: Women's impact on Sustainable Food Systems » dans le but de mettre en valeur la contribution de la gent féminine à la préservation de l'écosystème. L'objectif de la participation de Madagascar à ce salon BIOFACH consiste à continuer de promouvoir le secteur de l'agriculture biologique à travers la présentation des avancées réglementaires, tout en favorisant les échanges avec les partenaires techniques et commerciaux.

Les participants prévoient également de renforcer la prospection de nouveaux marchés, bio et conventionnels, tout en attirant des investisseurs étrangers à venir à Madagascar. Cette mission économique et commerciale a ainsi été un succès pour la Grande île. En effet, chaque entreprise malgache participante a enregistré en moyenne 25 promesses de ventes tout en établissant 34 contacts avec des partenaires étrangers. Cela pourrait représenter une hausse du chiffre d'affaires estimatif de l'ordre de 12%. C'est ce qu'on a appris lors de l'atelier de restitution de la mission de la délégation malgache en Allemagne.

Modèle unique. Il est à rappeler que la production biologique malgache commence à gagner une place importante sur le marché international. Ce secteur représente actuellement un chiffre d'affaires annuel de 300 millions USD. En outre, les clients ayant visité le Pavillon Madagascar au salon ont manifesté leur intérêt sur le modèle unique du pays centré sur les producteurs ainsi que sur l'authenticité et la qualité exceptionnelle des produits bio malgaches.

La délégation a également pu renforcer la collaboration avec les anciens clients. Par ailleurs, elle s'est rendue à Bruxelles pour effectuer plusieurs rencontres avec différentes parties prenantes. On peut citer, entre autres, l'IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), le COLEAD (Comité de Liaison Entrepreneuriat Agriculture Développement) et l'IPD (Importation promotion Desk) du Project Manager du Knowledge Hub for Organic Agriculture in Eastern Africa (KHEA).