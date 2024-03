Madagascar: Deci-delà - Musique

Teta en concert .Il se fait rare sur scène mais chacune de ses apparitions sont une aubaine pour les mélomanes. Teta sera en concert à l'Alliance française de Tuléar, demain soir. Un petit retour à la source pour ce natif de la ville du soleil. Le « guitariste aux doigts de fée », maître incontesté du tsapiky, griot des temps modernes dans un jeu tout en retenue, compositeur subtil et délicat. Un défi où l'exigence musicale rime avec virtuosité, musicalité et inventivité. Il fera chanter sa guitare aux grés des titres phares de l'artiste. Comme à l'accoutumé, bercera les coeurs déjà conquis de ses fans en interprétant ses plus beaux tubes dont « Drala koa ».

Mois du théâtre .Hakokah avec la compagnie Mbaks.Toujours dans le cadre de la célébration du mois du théâtre, la compagnie Mbaks sera en représentation samedi. La compagnie jouera la pièce « Hakokah » sur les planches du Cgm/Gz. Projet de conte moderne, multidisciplinaire, alliant danse, théâtre, musique, interprété par huit exécutants, Hakokah, l'homme dit sauvage, décide d'explorer le vaste monde, accompagné d'Ambelo, son Esprit. Après un agréable passage dans le monde de la musique, il se retrouve dans une ville polluée où vivre s'avère difficile pour lui. Survivra-t-il ? Toujours sur le thème cher à Cie Mbaks qu'est la sensibilisation à la préservation de la nature.

Ile Maurice. Projection de Sitabaomba.Les films malgaches s'exportent et sont présents un peu partout. Samedi, c'est au tour de Sitabaomba d'être projeté au Mcine Trianon à l'île Maurice. Film de Lova Nantenaina, le court métrage raconte l'histoire de Ly, l'un des derniers paysans orateurs de la capitale de Madagascar. Sa vie a basculé en 2016. Depuis, les terres qu'il cultivait paisiblement sont convoitées par des « investisseurs » de tout horizon. Tel un oeuf qui combat un galet, Ly et ses amis paysans luttent. Les enfants du village, le comédien Gégé et le plasticien Temandrota se mobilisent aussi. Pour ne plus être des pantins, ce sont eux qui manipulent de drôles de marionnettes.