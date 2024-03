Madagascar: Padel / Orange MPPTour - Belle victoire de Miary et Miora Raolison

Clap de fin pour l'Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPT) 100 hommes et dames, qui s'est déroulé ce week-end au Lamakoo Padel Center, Ambatobe. Avec la participation de 24 équipes masculines et 12 équipes féminines, l'événement a été un véritable succès. Les paires de joueurs à plus de 180 points de moyenne dans le classement MPPT ne pouvaient pas participer à cette édition mais malgré cela, la compétition a été intense et les équipes présentes ont offert un spectacle captivant.

Chez les hommes, c'est l'équipe composée de Mathis Marchand et Rizwane Moussadik qui a décroché la victoire en finale, en s'imposant face à Nicolas Lavergne et Gaudio Razakamahefa, 2 sets à 0 (6/2, 6/3). La détermination et le talent de ces joueurs ont été salués par le public présent. Du côté des dames, ce sont les soeurs Miary et Miora Raolison qui ont brillé en remportant la finale contre Ashley Laporte et Cedella Ranaivoson. Leur performance remarquable a été applaudie et soulignée par les amateurs de padel. Le prochain MPPT, l'Orange MPPT 250 hommes et dames, qui se tiendra les 23 et 24 mars prochains, est déjà très attendu. Les meilleurs joueurs de Madagascar seront présents.