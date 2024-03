Madagascar: Assainissement - Nettoyage de masse dans les arrondissements

Les six arrondissements apportent leur aide à la Commune urbaine d'Antananarivo en ce qui concerne l'assainissement. Les premier, deuxième, troisième, et cinquième arrondissements ont annoncé la tenue de grands travaux d'assainissement de masse qui auront lieu ce vendredi. Les travaux de nettoyage de la capitale se poursuivent depuis dix jours. C'est un délai fixé par le président de la République pour une opération d'urgence d'assainissement de la ville effectuée par la CUA, présidée par le nouveau président de la Délégation spéciale, qui prendra fin demain. Ce vendredi marquera une nouvelle étape dans les activités visant à rendre la ville plus propre et plus vivable selon les objectifs de la CUA.

Tout le monde sera mobilisé pour ce grand nettoyage de la ville, y compris les autorités compétentes, notamment les ministères et quelques directions situées dans les arrondissements respectifs. « Nous nous mobiliserons pour ce vendredi avec tout le personnel de l'arrondissement, soit environ cinquante personnes. Les chefs de fokontany, tous les RF2, ainsi que les associations des usagers de l'eau seront également impliqués.

De plus, nous avons envoyé une invitation au ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbure pour qu'il vienne nous aider », explique Tantely Ranoelijaona, le délégué du maire auprès du cinquième arrondissement. Il s'agit du grand nettoyage des rues, du dessablage et également du débroussaillage des jardins situés dans l'enceinte de l'arrondissement. Des activités similaires sont également prévues dans les autres arrondissements pour cette journée.

Task force

Les activités visant à maintenir la capitale propre se poursuivent pour les dix jours à venir. Les arrondissements vont continuer à surveiller de près l'application du code municipal d'hygiène, en particulier en ce qui concerne les heures de dépôt des ordures et la prévention de l'accumulation des déchets.

« Au niveau du cinquième arrondissement, nous commencerons par sensibiliser les habitants au respect de ce code. Ensuite, nous passerons à l'application des amendes », ajoute également le deuxième adjoint délégué.

Une grande task force sera également déployée dans chaque quartier, en présence de la direction de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, des inspecteurs d'hygiène et de la police municipale, pour surveiller strictement le respect du code. Ils effectueront également des descentes dans les quartiers pour suivre les activités de nettoyage.