Sénégal: Présidentielle du 24 mars 2024 - Khalifa Sall brandit un projet autour de « l'humain, l'eau, la terre »

Le candidat de la coalition Khalifa Président propose aux sénégalais un « projet de société » qui est axé autour du tryptique « l'humain, l'eau, la terre ». Khalifa Sall ambitionne ainsi, entre autres, de « renforcer notre vivre ensemble en s'appuyant sur le génie propre de notre peuple et sur notre devise républicaine, refonder la gouvernance autour d'un pacte républicain (...) avec un modèle de gouvernance qui garantit la cohésion et la permanence ».

Dans son « projet de société » en vue du scrutin prévu le 24 mars 2024, Khalifa Sall ambitionne de « consacrer chaque année au moins 1.000 milliards de francs CFA du budget national au secteur primaire pour la mise en oeuvre des politiques d'accès aux ressources (eau, terre, matériels, semences, intrants, crédits) ». Le candidat de la coalition Khalifa Président compte formaliser et organiser la profession d'agriculteur, d'éleveur et de pécheur en les dotant d'un statut et d'un système de protection sociale.

Dans la présentation de son projet, il est prévu d'engager une réforme consensuelle de la loi sur le domaine national, pour redéfinir les conditions d'accès et de jouissance des terres, la protection des droits d'exploitation des acteurs ruraux y compris les femmes et les jeunes, et les mesures d'accompagnement. Dans le même sillage, il compte promouvoir et appuyer la mise en place d'unités industrielles de transformation des produits agricoles, pastorales, halieutiques et forestières afin de développer des industries locales qui contribueront à déconcentrer le système productif, les infrastructures et les emplois.

Aussi, le candidat veut développer la « formation professionnelle au profit des métiers de l'agriculture, au sens large et créer un lycée technique agro-sylopastoral et halieutique dans chaque région » ainsi que la « recherche et le conseil agro-sylvo-pastoral en s'appuyant sur l'expertise de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) dotée de moyens conséquents ».

Une carte d'identité numérique pour le bétail

Dans le domaine de l'élevage, le candidat Khalifa Sall veut instituer une carte d'identité numérique pour le bétail dans sa diversité avec l'objectif de créer une base de données nationale du cheptel et des propriétaires des animaux.

Il propose aussi d'aménager des espaces dédiés à l'élevage pastoral autour d'un dispositif intègre et doté de parcs de vaccination, d'infrastructures hydrauliques, de forages pastoraux et de zones de cultures fourragères. Le document de présentation du projet rapporte qu'il est prévu de lancer un nouveau programme d'insémination artificielle du cheptel pour des objectifs d'autosuffisance en produits carnés et laitiers.

Dans la même perspective, Khalifa Sall et Cie comptent réorganiser les circuits de distribution et de commercialisation de la viande, du lait et des peaux, basés sur la contractualisation entre acteurs, en mettant en place des infrastructures de transport, de réfrigération et de conservation.

Concernant le sous-secteur de la pêche, Khalifa Sall prévoit de lancer, en concertation avec les acteurs, un programme de réhabilitation et de construction des quais de débarquement, des ports de pêche, des centres de mareyage et des marches aux poissons.

Il propose également aux sénégalais d'élaborer et mettre en oeuvre, en accord avec les acteurs, un programme de reconstitution des ressources halieutiques fondé sur une exploitation responsable et durable de la ressource, notamment par la rationalisation des pauses biologiques.

Le candidat à la présidentielle veut aussi moderniser les moyens de production par le renouvellement et l'immatriculation du parc piroguier et des engins de pêche, par la mise à disposition d'équipements de sécurité (gilets, radio, Gps, balises etc...).

Reformer le Code des investissements

Pour mettre en place un cadre juridique et fiscal adapté pour les Très petites entreprises (Tpe), les Petites et moyennes industries et les Petites et moyennes entreprises (Pme), la coalition Khalifa Président ambitionne, dans son projet de société, de Reformer le Code des investissements.

S'il est élu président de la République, Khalifa Sall dit prévoir de renforcer l'Adepme, l'Asepex et créer des structures déconcentrées d'appui et d'encadrement des Tpe - Pmi - Pme dotées de ressources financières conséquentes avec pour missions d'accroitre la formalisation, de renforcer la compétitivité, de promouvoir la labellisation et l'exportation de leurs produits ou services.

A l'en croire, il sera mis en place une bourse de sous-traitance au profit des Petites et moyennes industries et les Petites et moyennes entreprises (Pme), et Très petites entreprises (Tpe) nationales pour les marchés publics.

Khalifa Sall entend encourager, par des mesures d'incitation fiscale, l'investissement productif, les dépôts à long terme et le transfert des fonds des émigrés pour permettre le financement des investissements et développer aussi la mise en réseau des Tpe - Pmi - Pme et promouvoir leur fusion pour les rendre plus compétitives face à la concurrence des firmes étrangères.