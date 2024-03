Afrique: Prisca Razananirina - « Le Mali et la Côte d'Ivoire sont très forts en basketball 3x3 »

interview

Arrivée à Accra neuf jours avant le début de la compétition de basketball 3x3 aux Jeux africains, Prisca Razananirina, coach des Ankoay dames de 3x3, répond à nos questions.

Prisca Razananirina, parlez-nous de la forme de vos joueuses quelques jours avant le début des hostilités ?

Toutes les filles sont en super forme malgré le rythme que nous nous sommes imposées suivant les entrainements biquotidiens le matin et le soir.

Comment trouvez-vous les adversaires des Ankoay ?

Madagascar se trouve dans le groupe B contre le pays hôte, le Ghana, les Comores, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Toutes les adversaires sont à craindre, mais à mon avis, il faut faire le nécessaire pour sortir du groupe. L'Égypte et la Côte d'Ivoire sont très fortes et match après match, trois équipes s'avèrent très fortes. Mis à part les deux que j'ai énumérées, le Mali aussi l'est.

Comment se déroule la préparation, quels sont les points forts et les points faibles des Ankoay filles ?

Comme je l'ai évoqué plus haut, nous faisons des entrainements biquotidiens qui s'intensifient à l'approche de l'évènement. Je ne peux pas dire, pour le moment, quels sont nos points forts. Je peux seulement avancer que notre arrivée en avance à Accra facilite l'acclimatation avec la chaleur suffocante, plus de 36°. Je peux soulever nos points faibles, la défense et le tir à l'extérieur, mais nous y travaillons pour nous améliorer.

Pour terminer, notre chance de médaille selon vous ?

Toutes les équipes sont venues à Accra pour gagner des médailles. Nous ne faisons pas l'exception. Nous sommes venues pour ça et nous y travaillons. Nos jeunes joueuses ont leur chance, mais il faut avancer match par match et à la fin, on verra.