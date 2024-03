Madagascar: Fepa 16e édition - Des efforts pour satisfaire la demande

En dépit de la production et de la valeur ajoutée grâce aux techniques d'élevage, il est à constater que l'offre ne suit pas encore la demande sur le marché des produits alimentaires issus de l'élevage. C'est là l'un des constats du MPE (Malagasy Professionnels de l'Élevage) qui dispense des formations en production animale depuis un peu moins de trente ans. « À l'issue de nos Foires de l'Élevage et de la Production Animale, les gens se ruent sur nos formations pour acquérir les bases ainsi que les techniques indispensables pour se lancer dans l'élevage.

En général, la production augmente mais l'offre n'arrive toujours pas à satisfaire la demande », concède Miangaly Rajaonarivelo, l'une des responsables de l'organisation de la Foire de l'élevage, organisée par le MPE et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette année, elle revient pour sa 16e édition du 25 au 28 avril à Nanisana. En plus des attractions habituelles exposées chaque année, une place particulière sera attribuée à l'élevage avec plus de cent trente exposants venus des quatre coins de la Grande île.

Cette foire sera l'occasion de dresser un tableau des réalités du secteur de l'élevage qui, malgré ses ramifications diverses, rencontre néanmoins des problèmes, comme cela a été évoqué plus haut. « Notre but est de développer cette filière. Cette foire a aussi pour ambition de faire connaître les réalités de l'élevage à tous les acteurs, clients comme entrepreneurs, afin de mieux harmoniser ce domaine et trouver des solutions ensemble », expliquent les organisateurs lors d'une conférence de presse. « Tous les produits destinés à l'amélioration de cette filière seront au rendez-vous. Il y aura une multitude de stands dédiés à l'alimentation et aux fournisseurs d'intrants pour les éleveurs », poursuivent-ils. Plus de vingt-deux mille visiteurs sont attendus lors de cette édition de la Fepa.

Le lieu d'exposition est pensé et aménagé pour que le visiteur trouve tout ce dont il a besoin, ainsi que des bons plans avec des entreprises opérant dans la transformation alimentaire et les produits issus de l'élevage.

Le soutien aux éleveurs, ou aux particuliers désirant faire le grand saut dans ce domaine d'activité, est également au rendez-vous. Des formateurs et opérateurs dans cette filière seront présents pour prodiguer des conseils qui feront la différence. À noter que l'initiative de la Fepa sera épaulée par le Minae. Le Fonds de l'Élevage apportera également son appui financier pour l'organisation de ce rendez-vous des professionnels de l'élevage.