Tunisie: 'Tango Arabe' - Nouvelle création de Mohamed Ali Kammoun dans une première tournée en Tunisie avec le chanteur libanais de renom Ghassan Yammine

TUNIS — "Le Tango Arabe" est une nouvelle création musicale du pianiste, arrangeur et compositeur tunisien Mohamed Ali Kammoun (alias Daly Kammoun). L'idée du projet est née d'une rencontre avec le chanteur libanais de renom Ghassan Yammine. Le spectacle sera présenté pour la première fois à la fin du mois de mars 2024 en tournée en Tunisie avec le soutien de l'Institut Français de Tunisie (IFT). Deux artistes français phares de la scène jazz parisienne vont participer à cette première tournée qui s'annonce riche en couleurs artistiques.

Le premier concert aura lieu le Samedi 24 mars 2024 à Sfax, le second à Tunis, le 26 mars 2024 à l'Institut Français de Tunis et le troisième le 27 mars 2024 au Théâtre Municipal de Sousse avec d'autres spectacles qui suivront.

Une des figures les plus créatives de la scène musicale tunisienne, le musicien a travaillé durant deux ans sur la réécriture et l'arrangement de chansons connues de l'encyclopédie classique arabe des années 1950 - 1960. A cette époque, plusieurs compositeurs du monde arabe se sont inspirés de la variété internationale notamment de la musique latino-américiane. Cependant, les arrangements de l'époque étaient élaborés dans une stylistique orchestrale monodique, mettant en exergue les textes et les mélodies et valorisant assez peu les rythmes empruntés d'Occident et l'harmonie sous-jacente. Le Tango arabe rend hommage à ce répertoire adulé par le public arabe et international dans un esprit jazzy connu du leader du projet.

Des voix et solistes remarquables figurent dans la formation du Tango arabe. On retrouve deux musiciens exceptionnels : le joueur de nây (flute arabe) Ahmed Litaiem et le joueur de kanoun Ahmed Rami Abid. Au chant, de nouvelles découvertes feront leur apparition : la prodigieuse Sahar Mzid, qui a été sélectionnée dans le rôle principal d'un grand projet de Comédie musicale en cours d'élaboration et composée par Daly Kammoun, la talentueuse Rania Ourghi et Meriem Othmani (Grand prix de la chanson tunisienne en 2023).

La section rythmique du projet est composée du percussionniste Mohamed Hédi Aouadi, un artiste invité de France : Abdessalem Gherbi à la batterie, Wassim Benrhouma à la guitare basse, et de Mohamed-Ali Kammoun au piano. Le chanteur libanais Ghassan Yammine, connu au niveau international par ses interprétations uniques de Charles Aznavour, viendra chanter comme invité d'honneur. Une seconde chanteuse participera au spectacle : Dorra El Cheikh, choriste principale dans l'orchestre de Mohamed Ali Kammoun.

La durée du spectacle est de 75 minutes. Le programme est composé de trois parties : compositions instrumentales du musicien Mohamed Ali Kamoun, (20mn), des chansons standards connues du Maghreb (30mn) et des chansons standards connues du Mashreq (30mn) Le tout est arrangé dans un esprit de métissage entre Orient et Occident où l'ingéniosité de l'écriture et la beauté de l'interprétation promettent de dépasser toute frontière stylistique, celles du tango argentin en particulier.