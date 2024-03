Ile Maurice: Namdarkhan impliqué dans l'affaire NMC Healthcare à la SBM

La nomination de l'avocat Abdool Karrim Namdarkhan comme commissaire à la nouvelle Financial Crimes Commission (FCC) poserait au moins un sérieux problème de conflit d'intérêts. Il était l'un des membres du Credit Committee de la State Bank (SBM) qui avait approuvé en décembre 2019 le prêt de $ 40 millions (Rs 1,7 milliard) à NMC Healthcare (NMC) de l'Indien B. R. Shetty. Prêt accordé juste contre le sourire de Shetty et sans garantie et qui a été perdu par la SBM et le pays. Le montant initial du prêt était de $ 20 M. Et c'est le Chief Executive Officer (CEO) indien de l'époque, ParvataneniVenkateswara, alias P. V. Rao, qui l'avait augmenté par la suite à $ 40 M. Et le Credit Committee l'avait approuvé les yeux fermés.

Après la banqueroute de NMC, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) et la police ont commencé leur enquête qui dure toujours. Namdarkhan, qui travaille au cabinet du Senior Counsel Désiré Basset, serait logiquement visé, parmi d'autres, dans cette enquête.

De plus, selon nos informations, Me Namdarkhan, qui a été directement impliqué dans ce prêt perdu, serait intervenu dans l'enquête interne à la SBM. Sa nomination à la FCC ne pose-t-elle pas un problème ? Un ancien directeur que nous avons contacté est formel : «L'affaire NMC Healthcare est le plus gros scandale financier de notre pays. L'ICAC enquête toujours sur ce dossier qui sera transmis à la FCC. Lorsque l'affaire sera examinée par les commissaires de la FCC, Namdarkhan se retirera-t-il ?»

Nous avons voulu poser la question à l'intéressé, mais il est resté injoignable. Même si Me Namdarkhan se retire lorsque le dossier SBM/ NMC Healthcare sera examiné, nous dit un homme de loi, «qui nous dit qu'il n'influencera pas les enquêteurs de la nouvelle FCC ?» Il nous rappelle que la FCC pourra classer l'affaire sans suite sans que le bureau du Directeur des poursuites publiques ne soit consulté. Assistera-t-on donc à l'enterrement de certains dossiers ? avons-nous demandé à l'avocat. Sa réponse : «Pourquoi croyezvous que la FCC a été mise sur pied ?»

Pour rappel, la SBM avait accordé le 11 décembre 2019 à toute vitesse ce prêt de $ 40 M à NMC Healthcare. Le 17 décembre 2019, celleci faisait l'objet d'un rapport très accablant de Muddy Waters, suivi de sa mise en faillite. Tout comme le précédent CEO qui avait accordé des prêts sans garantie solide aux frères Pabari et Renish Petroleum, le CEO P.V. Rao a pu prendre la poudre d'escampette, sans encombre. Et l'on n'a jamais su qui était derrière - s'il y avait d'autres personnes - l'ordre de faire approuver ces prêts toxiques.