Ile Maurice: Le quadragénaire risque une amputation

Les proches d'un habitant de Bois-Rouge sont rongés d'inquiétude. L'homme de 42 ans, qui dit s'être rendu à Calebasses sur un terrain abandonné pour cueillir des fruits de Cythère, a été blessé par balle le 10 mars. Des individus l'auraient agressé et l'un d'eux lui a tiré dans la jambe et il a été atteint au genou. Admis à l'hôpital SSRN à Pamplemousses, il a dû subir une délicate intervention de la jambe pour enlever des projectiles. Sa famille relate que les médecins ont expliqué que son état est sérieux. Il devra subir une deuxième intervention chirurgicale et risque de perdre cette jambe.

Le blessé alité, qui peut à peine parler, a confié qu'il a l'habitude de se rendre à Calebasses pour cueillir des bred sonz et des fruits de Cythère. «Plizier dimounn inn vinn ar mwa dir mwa : 'Tonn vinn kokin'. Mo'nn dir zot mo abitié vinn la akoz li enn térin abandoné, mo vinn rod bred sonz ek frisiter. Mo pann expect enn ladan inn tir enn kout bal lor mwa. Zot inn bat mwa ar dibwa ek tiyo», a relaté le patient, qui est fiché à la police de Pamplemousses.

Ses proches déplorent la violence dont ont fait preuve ses agresseurs. «Si zot inn pansé linn kokin zot, ti bizin apel lapolis ek non pa zot bat li koumsa ek donn li kout bal. Li abitié tras so lavi al rod bred sonz kot larivier ek kas frisiter. Li met dan plastik ek vann ek bann dimounn», confient-ils. La Criminal Investigation Division de Pamplemousses s'est saisie de cette affaire. Les enquêteurs attendent le rétablissement de la victime et s'intéressent au propriétaire d'un terrain planté de piment à proximité et détenteur d'un port d'arme.