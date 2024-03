Gambie: La Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) demande au gouvernement d'investir dans les énergies renouvelables

Le directeur général de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC), Mr Nani Juwara, a appelé à un investissement continu du gouvernement dans les projets d'énergie renouvelable, et ce, en vue de garantir la sécurité énergétique du pays et la viabilité financière de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC).

Au cours de son discours lors de l'inauguration de la centrale solaire de 23 MW à Jambur, Mr Juwara a exprimé sa joie tout en saluant l'administration du président Adama Barrow comme étant la première à mettre en oeuvre la première centrale solaire à grande échelle connectée au réseau dans le pays.

Il a déclaré que ce projet monumental est une pierre angulaire du Projet de Restauration et de Modernisation de l'Electricité en Gambie (GERMP), qui représente une entreprise stratégique avec des implications économiques et sociales de grande envergure.

« Nous ne saurions trop insister sur l'importance de cette centrale solaire. Elle symbolise notre engagement inébranlable à engendrer le changement et à être les pionniers du progrès dans la transition de la Gambie vers un avenir énergétique propre et durable, » a-t-il déclaré.

« En exploitant la puissance du soleil pour produire 23 MW d'énergie propre, nous ne réduisons pas seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais nous contribuons également à la protection de l'environnement et au bien-être des générations futures. »

Il a ajouté qu'en diversifiant le bouquet énergétique du pays et en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, ils renforcent l'indépendance énergétique ainsi que la stabilité et la fiabilité du système d'approvisionnement en électricité de la Gambie.

Mr Juwara a noté que l'impact du projet va bien au-delà du domaine de l'énergie; il est un catalyseur de la croissance économique, créant des emplois, stimulant l'activité économique et attirant d'autres investissements dans les énergies renouvelables. Il a ajouté qu'il s'agissait d'un témoignage du dévouement de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) en tant qu'entreprise de services publics en faveur du développement durable.

« Outre le personnel de la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) affecté à ce projet, une vingtaine de jeunes techniciennes qui faisaient partie des 70 jeunes femmes aspirantes ingénieurs et techniciennes parrainées par la Compagnie Nationale de Distribution d'Eau et d'Électricité (NAWEC) dans le cadre du Projet de Restauration et de Modernisation de l'Electricité en Gambie (GERMP) sont désormais employées ici, » a-t-il révélé, ajoutant que cela fait partie de leurs efforts visant à institutionnaliser l'égalité des sexes au sein de leur entreprise, et ce, en créant des opportunités égales pour les hommes et les femmes dans le secteur de l'énergie.

