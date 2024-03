Afrique: GITEX Africa fait son retour en 2024 avec une multitude de sujets technologiques, destinées à dynamiser et propulser l'économie numérique future du continent

communiqué de presse

Les entreprises internationales opérant dans les nouvelles technologies et le développement du digital cherchent activement à renforcer leurs collaborations avec GITEX Africa en vue de garantir un avantage concurrentiel dans un paysage numérique africain, qui est de nos jours, en pleine expansion.

Son Excellence Dr Ghita Mezzour a souligné que : « Nos ambitions grandissent alors que nous anticipons la deuxième édition du GITEX Africa Morocco dans la belle ville de Marrakech »

Placée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 2ème édition de GITEX Africa aura lieu du 29 au 31 mai 2024, sous l'autorité du Ministère Marocain de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration et sera accueilli par l'Agence de Développement Digital (ADD).

La 1ère édition du Gitex Africa était d'un succès retentissant comme l'a confirmé la communauté technologique qui a été présente lors de cette édition et qui l'a qualifié de meilleure édition dans le monde de toutes les éditions inaugurales de salons professionnels toute industrie confondue. L'intérêt croissant qu'a suscité cet évènement à l'échelle mondiale pour l'exploration de divers sujets technologiques renforce actuellement la position du GITEX Africa, propulsant à cet effet un nouveau souffle dans un écosystème numérique en plein essor et contribuant aussi à la dynamique technologique sur l'un des marchés les plus actifs au monde.

Le GITEX Africa 2024 connaitra la présence de milliers de participants de tout le continent et du monde entier pour des échanges d'envergure et des partenariats stratégiques. Cet événement permettra des discussions autour des avancées technologiques significatives dans divers secteurs, notamment le cloud, l'IoT, la cybersécurité, la e-santé, la finance, les technologies grand public, les télécommunications et l'intelligence artificielle, et suscitera également un enthousiasme et un intérêt généralisé pour l'usage approprié de ces innovations.

Son Excellence Dr Ghita Mezzour, Ministre Marocaine de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, a rencontré récemment les organisateurs de l'évènement au Maroc. Cette rencontre était l'occasion de constater la dynamique accélérée que connait la construction de ce large site qui sera spécialement mis en place en vue de répondre à la demande croissante des exposants à l'échelle mondiale.

« Le succès de la 1ère édition du GITEX Africa Morocco souligne la volonté de notre continent pour le développement de la transition numérique du Maroc et son engagement à renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du digital, ainsi que sa contribution à la promotion internationale du continent africain conformément à la Vision Eclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a déclaré Son Excellence Dr Mezzour.

« Nos ambitions grandissent alors que nous sommes en préparation de la 2ème édition dans la belle ville de Marrakech. Nous sommes impatients de rendre GITEX Africa Morocco un évènement encore plus remarquable ayant une représentation technologique diversifiée et influente, à la fois à l'échelle du continent qu'au niveau international. » Déclare Madame La Ministre.

Monsieur Mohammed Drissi Melyani, Directeur Général de l'ADD, a rajouté : « Le Royaume du Maroc a accueilli avec succès la première édition du GITEX Africa Morocco en 2023, qui a présenté l'Afrique comme un continent émergent dans l'économie digitale. La 2ème édition prévue en 2024 sera aussi l'occasion de renforcer et de soutenir les progrès de la transformation numérique de l'Afrique et de propulser la compétitivité des écosystèmes numériques du continent. »

Le World Future Health Africa accélère la révolution numérique de la santé sur le continent africain

Le GITEX Africa est organisé par KAOUN International, la filiale internationale du Dubai World Trade Centre (DWTC), qui organise le GITEX GLOBAL aux Émirats Arabes Unis, l'événement technologique et entrepreneurial le plus important et le plus réputé au monde. L'expansion de la vitrine technologique la plus puissante d'Afrique est amplifiée par le lancement, Sous l'égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale et de l'Agence de Développement du Digital, du World Future Health Africa, prévu dans le cadre du Gitex Africa pour accélérer la révolution de la e-santé.

« GITEX Africa suit la même tendance prometteuse dans la découverte des technologies, créée lors de son édition inaugurale l'année dernière », a déclaré Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, organisateur du GITEX Africa.

« La communauté mondiale a pu constater cette énergie croissante, cette curiosité accrue et cette demande grandissante des progrès numériques que connait le continent africain, et qui dépassent celles des continents développés. La richesse et la diversité de l'offre technologique, notamment l'IA dans la société et dans le monde des affaires qui suscite un grand intérêt au niveau du GITEX Africa, seront une expérience révélatrice favorisant le partage des connaissances et des opportunités de collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi qu'entre les entreprises du monde entier ».

Le retour des géants de la technologie renforce la compétitivité technologique intercontinentale

La 2ème édition du GITEX Africa accueillera des exposants qui ont fait le choix de revenir au Gitex Africa après une participation concluante à la première édition historique de l'événement en 2023. Des grands groupes multinationaux tels qu'Epson, Honeywell, Kaspersky et Lexar font partie de ceux qui reviennent pour une deuxième session de collaborations stratégiques, propulsant la compétitivité des investisseurs en Afrique.

Neil Colquhoun, Vice-Président d'Epson Europe et du Moyen-Orient, a déclaré : « Epson est ravi d'annoncer sa participation pour la deuxième année consécutive au GITEX Africa. L'offre technologique d'Epson se concentrera principalement sur une gamme de solutions et de produits durables qui répondent aux préoccupations pressantes de nombreux secteurs industriels, ainsi que des petites et moyennes entreprises de la région. »

Presight, une société spécialisée dans l'analyse du big data alimentée par l'IA et faisant partie de G42, la principale société holding de développement de l'IA des Émirats Arabes Unis, sera également de retour : « L'Afrique est notre priorité ; c'est le nouveau continent émergent pour les compétences en matière du développement numérique et de la transformation digitale », a déclaré Thomas Pramotedham, PDG de Presight.

« Presight mène plusieurs programmes de transformation numérique avec plusieurs gouvernements africains. Nous visons en 2024 à contribuer encore plus à l'écosystème technologique florissant du continent. Notre objectif est de produire un impact sociétal positif en utilisant nos capacités d'analyse de big data alimentées par l'IA générative. Avec le rôle clé joué par le GITEX Africa, nous sommes enthousiastes à l'idée de participer aux discussions qui façonnent le parcours de transformation numérique du continent. »

Bertrand Trastour, Directeur Général, France et Afrique du Nord, Centrale et de l'Ouest de la principale entreprise mondiale de cybersécurité, Kaspersky, a rajouté : « Le GITEX Africa est une plateforme très importante pour Kaspersky car elle permet d'informer nos clients et partenaires sur notre stratégie de croissance et sur notre potentiel.

« La digitalisation est une priorité élevée sur les marchés africains, et la cybersécurité est la base de cette transformation réussie. Kaspersky offre une solution de cybersécurité complète pour la croissance des entreprises de ses clients, quel que soit leurs secteurs ou leurs activités »

Les pionniers marocains mettent en lumière des innovations révolutionnaires

Les figures de proue marocaines qui mènent le bal de la technologie et de l'innovation à travers la région seront de nouveau présentes à GITEX Africa 2024. Parmi elles, citons Maroc Data Centre, Zen Networks, Dataprotect et l'Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P), partenaire officiel de l'événement pour la recherche et le développement.

« L'UM6P repousse les limites de la recherche et du développement, se posant comme un pilier d'innovation et d'entrepreneuriat pour l'Afrique et au-delà », a souligné Yassine Laghzioui, PDG de UM6P Ventures et responsable de l'entrepreneuriat et du venturing à l'UM6P.

Il ajoute avec enthousiasme : « Participer à GITEX Africa est pour nous une fierté, non seulement en tant que leader de la collaboration en R&D, mais aussi comme un phare d'innovation. Notre collaboration avec GITEX Africa reflète notre engagement à encourager le progrès dans les sciences, la technologie et l'investissement. »

M. Laghzioui a ensuite ajouté : « Notre but est de soutenir et d'élargir les entreprises DeepTech à travers l'Afrique via nos programmes dédiés à l'entrepreneuriat et au capital-risque, étendant notre influence bien au-delà du Maroc. GITEX Africa représente pour l'UM6P une opportunité exceptionnelle d'établir des partenariats stratégiques et de mettre en avant nos initiatives avant-gardistes dans divers domaines tels que la HealthTech, la BioTech, l'AgriTech et la GreenTech. Ces initiatives sont le fruit des laboratoires d'innovation de l'UM6P et de notre écosystème élargi, prêts à relever les défis majeurs du continent. »

La vague d'investissements des start-up régionales et des Venture Capital monte en puissance au North Star Africa

GITEX Africa 2024 proposera une vitrine de la North Star Africa, rassemblant la plus vaste sélection de start-up et d'entreprises en plein essor jamais réunies sur le continent africain. Les entrepreneurs les plus ambitieux et les plus novateurs collaboreront avec des accélérateurs et des investisseurs africains et internationaux pour développer des opportunités commerciales dans une région qui devrait lever 10 milliards de dollars de fonds de capital-risque d'ici 2025.

La North Star Africa étend son influence à travers les quatre coins du deuxième plus grand continent du monde et au-delà, incitant les investisseurs à rechercher et à soutenir les prochaines licornes potentielles qui répondront aux plus grands défis de l'Afrique.De plus, d'autres prix seront décernés, pour des entreprises innovantes du monde entier qui vont concourir pour remporter ces prix lors du Supernova Challenge, le concours de pitch de start-up le plus convoité et le plus prestigieux d'Afrique, offrant une somme de 100 000 dollars à gagner dans six catégories.

