Tanzanie: Nomination de l'évêque auxiliaire de Mbeya

Cité du Vatican — Le 9 mars dernier, le Saint-Père a nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Mbeya (Tanzanie) le Révérend Godfrey Jackson Mwasekaga, membre du clergé du même archidiocèse, jusqu'à présent Vicaire général de Mbeya et curé de Saint-François d'Assise à Mwanjelwa, en lui attribuant le siège titulaire de Tuburbo minor.

Mgr Godfrey Jackson Mwasekaga est né le 7 mars 1976 à Kyela, Mbeya. Il a étudié au Grand Séminaire Saint-Augustin à Peramiho et a été ordonné prêtre le 14 juillet 2005 pour le clergé de Mbeya.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi des études complémentaires : vice-pasteur de St. Peter Claver à Mlowo (2005-2008 et 2017-2018) ; directeur du bureau catéchétique archidiocésain et directeur du centre de formation catéchétique (2006-2008) ; licence en théologie sacrée à l'Institut théologique salésien St. Thomas de Messine (Italie) et doctorat en théologie à l'Université Pontificale Salésienne de Rome (2008-2017) ; curé de St. Peter Claver à Mlowo (2018-2019) ; depuis 2017, il est directeur du bureau catéchétique archidiocésain, directeur du centre de formation catéchétique et coordonnateur de la liturgie. Peter Claver à Mlowo (2018-2019) ; depuis 2017, il est directeur du bureau archidiocésain de la catéchèse, directeur du centre de formation catéchétique et coordinateur de la liturgie ; depuis 2019, il est vicaire général de l'archidiocèse de Mbeya et curé de St. Francis of Assisi à Mwanjelwa.