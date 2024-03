Algérie: ETUSA - Un programme de transport des fidèles vers Djamaâ El Djazaïr pour accomplir la prière de Tarawih

ALGER — L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé un nouveau programme de transport des fidèles vers Djamaâ El Djazaïr (aller-retour) pour accomplir la prière de Tarawih à partir de ce mercredi, a indiqué un communiqué de cet établissement public.

L'établissement public a, en outre, précisé que les départs sont fixés depuis les stations du 1er mai et des Fusillés, la gare de train d'El Harrach, les stations de Kouba et de la Place des Martyrs, la gare de train de Birtouta, de Rouiba, du Palais des expositions et de Khemis El Khechna en passant par Hamadi et Ouled Moussa, de Zeralda, les stations de Baraki, des Eucalyptus et d'Ain Naadja en passant par Bachdjarah et la station de Reghaia en passant par Rouiba, en sus de la station de Sidi Abdellah.

Le départ est prévu juste après l'Iftar et le retour juste après la fin de la prière de Tarawih, tandis que le prix du ticket de transport urbain est de 50 DA contre 100 DA pour celui du transport en zone suburbaine, conclut le communiqué.