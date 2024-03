Angola: La synthèse de l'OGE 2024 facilite la compréhension des citoyens

Luanda — La version simplifiée du Budget général de l'État (OGE) 2024, résumée dans une révision, facilitera la compréhension des citoyens et augmentera la participation civique et constructive dans la mise en oeuvre de cet instrument de la politique économique et financière du pays, a informé mardi, à Luanda, la secrétaire d'État au Budget, Juciene de Sousa.

La dirigeante, qui s'exprimait lors du lancement de la revue "Orçamento Cidadão 2024", qui résume plus de 450 pages de l'OGE-2024 en 70, a déclaré que la sensibilisation des citoyens se construit avec des connaissances consolidées et des informations crédibles.

Elle a mentionné que cette revue vise à contribuer, de manière éducative, à ce que les citoyens comprennent toujours plus comment le Gouvernement obtient et utilise les ressources tout au long de chaque cycle annuel.

La responsable a considéré que plus le citoyen possède de connaissances, plus il devient exigeant et contribue à une meilleure gouvernance en réponse aux désirs de la population.