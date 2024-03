Tunisie: L'Essentiel - Un pan entier de l'économie nationale

Les PME occupent un pan entier de l'économie nationale, participent activement à la croissance économique du pays et sont présentes dans tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, industrie, artisanat, BTP, commerce, services, etc.) avec une présence prépondérante dans les services (tourisme, communication, transport, services financiers, etc.) et le commerce. Elles jouent un rôle primordial dans la création de richesses et d'emplois, comme elles renforcent le tissu industriel et fortifient les investissements publics par des investissements privés locaux dans un nombre de secteurs.

C'est le cas pour la Tunisie, où l'épine dorsale de son économie est composée de PME. Cependant, ces dernières se trouvent face à des obstacles de diverses natures (financière, administrative, juridique, fiscale...etc.), dont l'accès aux sources de financement reste le problème le plus critique qui régit tout au long de leur cycle de vie.

Il y a lieu de souligner qu'aujourd'hui, plus que par le passé, le financement des PME constitue l'un des thèmes de débats économiques les plus importants au monde et en Tunisie.

L'étendue de la PME vient du fait qu'elle est gratifiée d'un certain nombre d'atouts irremplaçables. Ce type d'entreprise est légèrement capitaliste, mais dont la participation à l'emploi est très marquante puisqu'elle contribue fortement au développement social par l'ouverture d'un grand nombre de postes de travail et de diverses sources qui réduisent la problématique du chômage, comme elle permet de décentraliser les investissements et de mobiliser l'épargne privée.

Les faiblesses qui freinent les PME tunisiennes à contribuer d'une manière puissante et très remarquable au développement économique et social du pays sont diverses, mais le problème de financement constitue la contrainte la plus visible. En effet, le tissu des PME souffre d'une insuffisance énorme des ressources financières et cette insuffisance se traduit par un manque d'allocation de crédit au profit des PME parce qu'elles n'ont pas les conditions requises pour pouvoir accéder aux marchés financiers. Les PME sont généralement confrontées à des problèmes de financement auprès des banques et supportent en conséquence des taux d'intérêt très élevés.

Selon une étude intitulée « les problématiques du financement de l'économie», le Ftdes insiste sur le rôle primordial que doit jouer le secteur bancaire dans le financement des investissements et des projets.

Par ailleurs, le Forum appelle dans son étude à la nécessité d'entreprendre une transformation profonde du système bancaire tunisien afin d'accroître ses performances dans le domaine du financement de l'économie, des particuliers et des petites et moyennes entreprises (PME).

L'étude a recommandé la nécessité d'améliorer les performances du système bancaire en vue d'atteindre le niveau de certains pays dans lesquels les crédits représentent plus de 100% du PIB. Sachant que les PME, qui représentent 90% du tissu économique, obtiennent seulement 12% du financement bancaire.