Tunisie: Approvisionnement des marchés et stabilité des prix - Le gouvernement rassure

Ramadan est le mois de forte demande des produits de première nécessité et de consommation. Si les pouvoirs publics ont mis les bouchées doubles, pour que le Ramadan 2024 se passe sans grosses fausses notes, le citoyen quant à lui s'y prépare avec toutes les traditions qui entourent ce mois sacré. C'est l'occasion aussi pour s'arrêter sur la situation des marchés et des prix. Concernant la situation d'approvisionnement des marchés nationaux, il ressort des données présentées par les responsables des départements ministériels et des établissements concernés que l'approvisionnement des marchés en différents produits de consommation sera normal.

Les enjeux de l'approvisionnement et des prix des produits de consommation courante ont été récemment au centre des préoccupations du ministère du Commerce qui mène une action concertée pour garantir une période de jeûne sans heurts pour les citoyens. Comme chaque année, il est question de stabiliser les prix et endiguer les pratiques spéculatives qui pourraient faire grimper les coûts des produits de base. En anticipant les besoins du mois de Ramadan, le gouvernement prend des mesures proactives pour assurer l'approvisionnement et la stabilité des prix.

Houssem Eddine Touati, directeur général de la Concurrence et des Recherches économiques, a assuré que « la situation est rassurante » en ce qui concerne l'approvisionnement du marché en divers produits pendant le mois de Ramadan 2024. "Des stocks supplémentaires seront disponibles pour répondre à toute situation d'urgence d'approvisionnement sur le marché ".

Les responsables du ministère du Commerce ont fait savoir que «la situation d'approvisionnement en différents types de légumes et céréales est satisfaisante par rapport à l'année précédente, les quantités sont disponibles et à des prix raisonnables ».

Par ailleurs, les services de contrôle économique ont lancé un programme spécial de surveillance sur les routes, les sites de production, de stockage et de distribution pour garantir le bon déroulement de l'approvisionnement, contrôler les prix, lutter contre toutes les formes de spéculation illégale. De même, l'opération de contrôle économique sera renforcée au cours du mois de Ramadan au niveau de l'ensemble des circuits de production et de distribution afin de garantir la transparence des transactions commerciales, de faire face aux actions de monopole et de garantir la qualité des produits.