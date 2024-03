Congo-Kinshasa: Bolt étend ses opérations au pays

Bolt, leader de la mobilité en Europe et en Afrique, annonce le lancement de ses services à Kinshasa, en RDC. Avec plus de 200 chauffeurs prêts à débuter les opérations, cette initiative marque l'entrée en force de Bolt sur le marché de la République Démocratique du Congo (RDC). L'expansion de Bolt en RDC souligne son engagement à améliorer les options de mobilité dans la région.

Avec une disponibilité limitée des options de transport privé, les résidents rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des moyens de déplacement pratiques et abordables. L'entrée de Bolt sur le marché de la RDC arrive comme une solution opportune pour combler ces lacunes en matière de transport, offrant aux résidents une alternative fiable pour leurs besoins de mobilité.

Bolt, une application mobile facile d'utilisation mettant en relation chauffeurs et clients, permet aux utilisateurs de commander facilement des courses de n'importe quel endroit vers leur destination souhaitée de manière rapide, fiable et abordable. Les chauffeurs inscrits chez Bolt peuvent gagner des revenus en acceptant des demandes de course via l'application, à condition de posséder le véhicule et la licence nécessaires conformément à la réglementation locale. En introduisant de nouvelles solutions de mobilité partagée, Bolt contribue à réduire la congestion dans les villes, facilitant ainsi des déplacements plus rapides et plus simples pour les individus.

Bolt se distingue notamment en offrant aux chauffeurs les commissions les plus basses et aux clients les prix de course les plus compétitifs. Dans un engagement à soutenir les chauffeurs pendant la phase initiale, Bolt à Kinshasa s'engage à ne prélever aucune commission pendant au moins six mois.

Laurent Koerge, responsable de l'expansion chez Bolt, s'est exprimé avec enthousiasme sur l'entrée de l'entreprise sur le marché de la RDC, soulignant l'engagement de Bolt à fournir aux chauffeurs des revenus plus élevés par course et à garantir une tarification compétitive pour stimuler la demande. Koerge a souligné le dévouement constant de Bolt à privilégier la satisfaction des chauffeurs, convaincu que des chauffeurs contents se traduisent par des clients satisfaits.

Alors que Bolt met ses roues en mouvement à Kinshasa, l'entreprise est impatiente de révolutionner le paysage des transports en RDC, offrant des solutions de mobilité améliorées tout en favorisant la prospérité des conducteurs et des clients.

L'application de mobilité s'engage à offrir à tous les clients une expérience de mobilité sûre et introduit diverses mesures de sécurité et fonctionnalités dans l'application conçues pour protéger les passagers et les conducteurs. Ces mesures de sécurité comprennent :

Un bouton SOS : il permet aux passagers et aux chauffeurs de contacter la police en appuyant simplement sur un bouton.

il permet aux passagers et aux chauffeurs de contacter la police en appuyant simplement sur un bouton. Partager ma course : cette fonctionnalité permet aux passagers et aux chauffeurs de partager un lien avec les informations de leur trajet en temps réel.

cette fonctionnalité permet aux passagers et aux chauffeurs de partager un lien avec les informations de leur trajet en temps réel. Appels dans l'application : les appels et messages dans l'application seront disponibles afin que les numéros de téléphone des passagers et des chauffeurs ne doivent pas être divulgués sauf si nécessaire.

les appels et messages dans l'application seront disponibles afin que les numéros de téléphone des passagers et des chauffeurs ne doivent pas être divulgués sauf si nécessaire. Dissociation du chauffeur : si un passager ou un chauffeur évalue son trajet avec une étoile, ils seront automatiquement dissociés de ce passager ou chauffeur.

Bolt est facile à utiliser : les clients téléchargent l'application Bolt sécurisée et gratuite depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store et configurent un profil utilisateur. Lorsque les clients sont prêts à se déplacer, ils ouvrent simplement l'application, définissent leur localisation et leur destination prévue. L'application donne ensuite une estimation du coût du trajet. Une fois que les clients acceptent l'estimation du coût, l'application alerte les chauffeurs à proximité qui acceptent la course.

Une fois qu'un chauffeur a accepté la course, les clients peuvent voir les détails de leur chauffeur et le suivre en temps réel, ce qui facilite l'assurance de monter dans le bon véhicule avec le bon chauffeur. Une fois la course terminée, le paiement se fait en espèces.

Bolt vise également à introduire le paiement dans l'application dès que possible.