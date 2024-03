Guinée: Kindia - L'hôpital régional fait le bilan des échauffourées

Alors que la ville des agrumes est en effervescence depuis le lundi 11 mars 2024 et que la commune urbaine ressemble à un champ de bataille où forces de l'ordre et jeunes survoltés se mesurent frontalement, le bilan s'est fait lourd. On parle de deux morts.

Joint au téléphone ce matin du mercredi, le porte-parole de l'hôpital régional de Kindia, Mr Camara s'est fait précis sur les chiffres : "Hier nous avons été envahis par des blessés et c'est en tout 14 victimes qui nous sont parvenus dont deux dépôts de corps, des garçons de 7 ans et 14 ans et du nombre des 12 blessés 5 sont des hommes en tenue..."

À la question de la nature des plaies que portaient les patients reçus, le médecin est formelle que des projectiles notamment des balles et des cailloux.