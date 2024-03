Centrafrique: Nos faits et chiffres en 2023

communiqué de presse

En République centrafricaine, la situation humanitaire continue à se détériorer, touchant diversement des communautés, déjà durement affectées par des années de conflits et de violence qui les ont plongées dans une précarité chronique. La recrudescence de la violence et de l'insécurité dans certaines parties du pays et les conséquences des conflits dans les pays frontaliers impactent durement des communautés centrafricaines au bout de leur résilience.

Conformément à son mandat, le CICR continue de répondre aux besoins des personnes touchées par le conflit et d'autres situations de violence en Centrafrique en utilisant au mieux son expertise, son approche humanitaire neutre et impartiale et ses capacités logistiques. Il travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine, les autres membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant en coordination avec les autorités nationales et autres partenaires humanitaires. Ci-dessous, un aperçu des actions majeures de l'institution au cours de l'année 2023.

85 961 personnes

ont reçu des vivres, des biens essentiels ou des semences et ont renforcé leurs moyens de production agricole et pastorale.

140 000 personnes

ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable et d'amélioration des conditions d'hygiène.

132 611 personnes

ont bénéficié de soins de santé gratuits.

2376 personnes

détenues réparties sur 20 lieux de détention ont été visitées par le CICR afin d'améliorer leur traitement et conditions de détention.

Pour plus d'informations sur notre action en 2023 en République centrafricaine, cliquez ici.

Téléchargez nos faits et chiffres pour l'année 2023 en République centrafricaine.