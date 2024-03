Congo-Kinshasa: Journée internationale des droits des femmes - Denise Nyakeru Tshisekedi s'adresse aux Congolaises

A l'occasion de la journée dédiée à la femme le 8 mars, la première de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru présente les conditions pénibles que traversent les femmes congolaises, la brutalité dans les violences dont elles sont victimes dans la partie Est de la RDC.

La guerre de l'Est soutenue par le Rwanda vise à mettre en feu la RDC. Cette guerre est non seulement injuste mais elle est aussi menée au mépris du peuple congolais au regard du droit de l'homme et surtout en ce qui concerne le droit de la femme.

La vérité vient d'être établie à l'Est où l'armée Rwandaise qui se cache dernière le mouvement rebelle et terroriste du M23, qui piétine sur les valeurs que nous célébrons aujourd'hui. Denise Nyakeru appelle les femmes à la prise de conscience et à une réflexion profonde. Et de déclarer : « Je considère que nous ne pouvons jamais négliger l'impact des conflits armés sur la vie quotidienne et les cris de toute la douleur et du chagrin ».

«Le terme investir en faveur des femmes choisit par l'organisation des Nations Unies donne à la femme la chance de pouvoir s'affirmer dans une société comme toute autre personne; investir demande beaucoup plus de concentration, et être objectif et surtout la prise de conscience individuelle et collective, l'autonomisation économique fait en sorte que la femme se sente libre ; indépendante et mette fin à la pauvreté », a-t-elle renchéri.

%

Et d'enchainer : « Jadis la considération vis-à-vis de la femme était mauvaise. La femme était rattachée au service de ménage mais aujourd'hui l'opportunité de nous égaler à l'homme nous est donnée. C'est pourquoi, je demande à toute femme de braver la peur et d'accéder aux postes que les hommes occupent dans la société. Ayons un esprit de créativité, comme Dieu nous a données la possible de procréer, nous en tant que femmes nous devons avoir aussi un esprit élevé de la créativité de nos entreprises, car le travail est l'amour rendu visible et rend indépendant l'homme ou la femme. Femmes, prenons de décisions pour concrétiser nos ambitions».

Et de conclure : «L'égal accès des femmes et des hommes au savoir et aux connaissances, permet de cultiver nos esprits et à utiliser valablement le droit de la femme. Une femme indépendante se trace sa propre trajectoire et maitrise sa destinée, apte à prendre part à l'élaboration du destin commun».