Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Plus de 200 maisons détruites par la pluie à Tshimbulu

La nouvelle société civile congolaise plaide pour une assistance des victimes des habitations détruites par une pluie qui s'est abattue le vendredi 8 mars dans la ville de Tshimbulu au Kasaï-Central. Plus de 200 maisons ont été ravagées sans compter les écoles, églises et les lieux de commerce.

Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise indique qu'une pluie torrentielle, accompagnée d'une tempête, a ravagé plus de 200 maisons. Cette pluie a aussi emporté plus de 8 écoles, des églises, des ménages, des plantations, les dépôts et boutiques des commerçants, des marchandises abîmées et les institutions supérieures écroulées, a-t-il indiqué.

Augustin Mukenge affirme qu'il faut une assistance en urgence :

« Pour le moment, il faut une assistance en urgence pour ne pas enregistrer des morts, parce que les écoles sont touchées et les élèves sont obligés d'étudier en dessous des arbres, voire-même dehors. Il faudrait une assistance du gouvernement central et provincial. Une intervention urgente des autorités est nécessaire surtout pour les écoles qui ont perdu des bâtiments et dont les élèves ne savent où étudier ».