Ethiopie: Les relations universelles entre l'Éthiopie et le Pakistan continuent à se renforcer.

<strong>Addis Abeba, le — La Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple a dévoilé que les relations globales entre l'Éthiopie et le Pakistan continueraient à se renforcer.

La remarque a été annoncé lorsque la Commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple a discuté avec l'ambassadeur du Pakistan Atif Sharif des relations globales entre les deux pays.

Le président du Comité permanent, Dima Nogo a exprimé que le lien universel entre l'Éthiopie et le Pakistan est historique.

Il a également déclaré que les deux pays ouvriraient leurs ambassades pour contribuer à renforcer les relations mondiales entre les deux pays.

Il a également déclaré qu'il est nécessaire d'assurer leurs avantages économiques en reliant les peuples des deux pays à travers le commerce, la santé, l'investissement, la culture et le transfert de technologie.

Atif Sherif Mian, ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, a déclaré qu'il continuerait à renforcer le commerce et les investissements, l'éducation, l'économie, la culture et le tourisme ainsi que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Pakistan.

L'ambassadeur a également déclaré que les investisseurs et intellectuels pakistanais travaillent activement dans les domaines de l'éducation, de la santé et du développement des investissements dans diverses régions d'Éthiopie.

L'ambassadeur a souligné qu'il continuerait à travailler pour renforcer davantage cette relation.

Afin de renforcer davantage les relations entre les parlements des deux pays et entre les peuples, la Chambre des représentants du peuple a annoncé sur sa page de réseau social que les représentants du peuple et les présidents du Conseil de la Fédération devraient se rendre au Pakistan et échanger leurs expériences avec les membres du parlement pakistanais.