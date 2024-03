Ile Maurice: Quand une orpheline voit sa pension volée par sa propre soeur

Une mineure de 16 ans a porté plainte au poste de police de Stanley, le samedi 9 mars, en présence de sa grand-mère. Elle allègue avoir été maltraitée par sa soeur de 23 ans et l'époux de celle-ci. Orpheline, elle a perdu ses parents il y a huit ans, tous deux décédés à la suite de problèmes de santé. La soeur a pris la mineure en charge et elle est autorisée à toucher la pension de celle-ci pour ses besoins personnels. Mais il semblerait que la jeune femme se serve des Rs 10 000 pour ses loisirs.

Selon la mineure, sa soeur l'a agressée à plusieurs reprises et lui a volé une somme de Rs 80 000. L'adolescente a ainsi été prise en charge par sa grand-mère de 67 ans il y a quelque temps. «Sa zanfan-la ti meg, li pa ti pé gagn manzé. Li al lékol san manzé. Zot pa donn li kas pou asté so bann zafer. Zot pa ti pé okip li», relate la sexagénaire. Selon elle, sa petite-fille a été traumatisée par sa soeur et par l'époux de cette dernière. Lorsque la collégienne a élu domicile chez sa grand-mère, la soeur et son époux de 26 ans l'auraient insultée. Le jeune homme l'aurait contactée le 2 mars et l'aurait menacée. «Mo pa pou donn twa to kas pansion. Mwa ki pé zwir ar to kas pansion. Mo pou bat twa divan lakaz to gramer», lui aurait-il dit. Ce dernier a aussi menacé d'agresser la victime sexuellement. L'adolescente dit craindre pour sa sécurité.