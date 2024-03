Ile Maurice: Un suspect arrêté

Les hommes du sergent Ram, de la CID de Beau-Bassin sous la supervision du SP Gerard, ont procédé à l'arrestation de Jean-Christophe Bergue, un jeune homme de 21 ans, ce mercredi 13 mars. Connu des services de police, le suspect est soupçonné d'avoir commis un cambriolage au domicile secondaire de la ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Naveena Ramyad à Beau-Bassin. C'est le père de cette dernière qui a constaté le vol et l'a rapporté à la police, hier.

Les limiers n'ont pas tardé à mettre la main sur le suspect grâce aux images des caméras SafeCity. Ils ont pu l'appréhender alors qu'il se trouvait dans la région de Résidence Barkly.

C'est mardi que le père de la ministre s'est rendu au domicile de sa fille pour aérer la maison et qu'il s'est rendu compte que la porte principale de la maison avait été forcée. Il a ensuite constaté que plusieurs objets, dont un réfrigérateur, trois téléviseurs LCD, un lit et son matelas, six sofas, une table à repasser, quatre tables en bois, une commode, une machine à laver, un four à micro-ondes, deux portes en métal, six robinets, divers accessoires et câbles électriques, huit caméras de surveillance et les DVR, deux bonbonnes de gaz et un mini-réfrigérateur, d'une valeur totale de Rs 950 000, avaient été emportés. Il a aussitôt alerté la police et plusieurs unités se sont rendues sur place. Le père de la ministre a expliqué que le vol aurait eu lieu entre le 26 février et le 11 mars.

Ce n'est pas la première fois que Jean-Christophe Bergue fait parler de lui. Ce dernier avait joué au chat et à la souris avec la police pendant un mois en 2022. Après avoir été arrêté pour un cas de vol par la police de Camp-Levieux et après avoir agressé un policier, il avait affirmé qu'il se sentait mal et devait se rendre à l'hôpital. Il avait alors été transporté à l'hôpital Victoria, Candos, où il avait été admis, mais il avait réussi à déjouer la vigilance du policier et s'était évadé. Il avait été plus tard rattrapé alors qu'il marchait à la Place d'Immigration à Port-Louis.