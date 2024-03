Ile Maurice: «Fierté nationale»

C'était une journée où l'histoire et la culture se sont entremêlées dans une atmosphère électrique, captivant le coeur et l'âme de tous ceux présents. Très tôt, l'entrée du Champ-de-Mars a commencé à se remplir de personnes arborant parasols et casquettes pour se protéger du soleil éclatant. Les couleurs nationales flottaient dans l'air alors que les vuvuzelas résonnaient et les chants patriotiques créaient une ambiance de joie et de fraternité. À midi, il y avait déjà des spectateurs sous les chapiteaux, accueillant des familles venues partager ce moment historique. Plus d'une dizaine de bus ont transporté des Mauriciens qui recevaient un «ti-finn» - eau, brique de jus et sachet de biscuits.

Malgré les deux chapiteaux installés pour accueillir les festivités, certains étaient debout pour assister au spectacle. Mais force est de constater que ce n'était pas la foule des grands jours. Animations musicales, danses traditionnelles et d'autres divertissements symbolisant l'unité et la diversité ont rythmé la journée. Un groupe de touristes français a été chaleureusement accueilli. Hélène Courtel, Martin Quemper, Juliette Durivault et Guillaume Serrano ont exprimé leur enthousiasme face à la célébration nationale : «Dès que nous avons appris qu'il s'agissait de la fête nationale, nous avons pris la route pour assister à cette cérémonie grandiose. C'est un honneur pour nous de partager ce moment avec les Mauriciens alors qu'ils brandissent fièrement leur drapeau en famille.»

Pour Dhanwantee Kissoon, de Brisée-Verdière, cette journée était l'occasion de réfléchir à l'évolution de Maurice devenu un pays prospère grâce à la collaboration avec des partenaires comme l'Inde. Un sentiment partagé par Sila Gookool, présidente de l'aile féminine du MSM, qui portait fièrement les couleurs nationales et le drapeau de l'Inde. Cette journée restera dans les mémoires comme un moment où les Mauriciens ont célébré leur fierté nationale.