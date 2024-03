Ile Maurice: Théodore Albert du collège St Joseph élu coup de coeur

Ils étaient 12 finalistes de Maurice, La Réunion, des Comores entre autres îles de l'océan Indien à se mesurer dimanche soir sur la scène du Teat Plein Air à Saint Gilles, La Réunion. Parmi les 12 finalistes, cinq élèves mauriciens dont Emma Hélène Chowa du Lycée des Mascareignes, Alix Marie Faugier et Adam Jearally, du Lycée La Bourdonnais ainsi que Théodore Albert du Saint Joseph et Hugo Jean-Fabien L'Arrogant du Saint Andrew's. À l'issue d'une finale tendue, Théodore Albert a été élu coup de coeur. Son discours était axé sur le thème « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». C'est avec son humour et ses propos bien ficelés que le jeune Théodore Albert a conquis le public en rendant hommage à son grand père.

Notons que le concours a été créé il y a huit ans par Annick Vitry, présidente de l'association JAD. Le Concours d'Éloquence détermine le meilleur orateur parmi les élèves de premières de l'océan Indien.

Le concours a pour but de donner la parole à la jeunesse afin qu'elle puisse défendre et incarner ses idées et ses convictions.

Le classement final est comme suit :

1 ère : Aurelie Huchet de La Réunion 2ème : Noa Bonneau de La Réunion

Les coups de coeurThéodore Albert de Maurice Xavier Picard de La Réunion.