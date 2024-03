Afrique: FINN Partners lance le « Global Health Impact Group »

Le groupe répondra aux priorités de communication des clients, des entreprises et des ONGs en Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques.

FINN Partners a annoncé la formation du « Global Health Impact Group » pour rassembler l'expertise interdisciplinaire en matière de politiques, de plaidoyer et de médias. Ceci, pour faire avancer les questions et les idées qui favorisent l'amélioration des résultats en matière de santé et la croissance économique mondiale. Cette décision exploite toutes les capacités et l'expertise sectorielle de l'agence pour répondre aux priorités de santé publique des entreprises, des gouvernements et des ONGs dans près de 100 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques.

FINN Global Health Impact sera co-dirigé par Richard Hatzfeld, Mark Chataway et Christopher Nial - trois experts qui ont des décennies d'expérience de travail sur les marchés émergents et avec des entreprises multinationales, des organisations philanthropiques, des groupes de défense et des agences gouvernementales pour élever certains des problèmes de santé et de développement économique les plus urgents de notre époque. Le groupe se concentrera initialement sur le soutien aux politiques publiques ainsi qu'aux communications pour la vaccination systématique et le développement de nouveaux vaccins, l'eau et l'assainissement, la nutrition, l'infrastructure du système de santé, l'impact du changement climatique, la préparation aux pandémies et la santé maternelle et infantile.

« L'amélioration de la santé est une passerelle vers la croissance et la prospérité sur les marchés qui alimenteront l'économie mondiale dans les décennies à venir », a déclaré Hatzfeld, associé principal/FINN Washington, DC, et responsable mondial du groupe. « Alors que nos clients explorent les opportunités de développer leurs marques sur les marchés émergents et démontrent un impact significatif au sein d'un large éventail de communautés, ils s'attendent à voir un mélange d'expertise en santé associé à des relations approfondies avec les médias et les partenaires. Nous pouvons réaliser cette combinaison à l'échelle mondiale, incluant presque tous les pays africains.»

La nature évolutive des défis actuels des clients nécessite une approche holistique et transparente qui déploie rapidement diverses ressources et expertises mondiales. Le groupe s'appuie sur un écosystème mondial cohérent, distinguant FINN des autres agences de communication. Le FINN Global Health Impact Group est défendu par Gil Bashe, président de Global Health and Purpose, avec le soutien de Fern Lazar, associée directrice, responsable de la santé mondiale ; Amy Terpeluk, associée directrice, responsable de la RSE et de l'impact social ; et Jessica Berk Ross, associée directrice, responsable des affaires publiques mondiales.

La nécessité du Global Health Impact Group est soulignée par des recherches récentes. En particulier, le rapport de McKinsey & Co., Prioritizing Health: A Prescription for Prosperity, estime qu'une mauvaise santé réduit le PIB mondial de 15 % par an. La résolution des problèmes de santé publique améliore la réputation des entreprises et renforce les liens de collaboration entre les entreprises, les clients, les gouvernements et les ONGs.

« La transition de nombreux pays émergents vers des acteurs économiques mondiaux justifie un niveau d'engagement différent de la part des entreprises et des organisations qui s'attendent à avoir une présence de premier plan sur ces marchés », a déclaré Mark Chataway, associé directeur pour la région EMEA. « Grâce à nos capacités intégrées, FINN devrait être une considération claire pour ceux qui cherchent à améliorer l'équité en matière de santé dans le monde et à renforcer la réputation de la marque, les opérations et les partenariats requis pour un succès à long terme sur ces marchés. Une grande partie de notre travail futur en Europe dépendra de la transformation rapide des systèmes de santé dans les pays à revenu intermédiaire.»

« FINN est particulièrement bien équipé pour répondre aux besoins de communication partout où convergent les priorités de santé publique et de croissance des entreprises, et cela est particulièrement vrai en Afrique », a déclaré Sharon Quntai, spécialiste de l'Afrique de l'Est de FINN basée à Nairobi. « Dans cette région, soutenir avec succès la santé de la population est bien plus qu'un « effort de bien-être ». Il est essentiel d'assurer la croissance et la stabilité qui sont les enjeux pour favoriser la poursuite des investissements étrangers et l'innovation locale.»

Le Global Health Impact Group travaillera aux côtés de la FINN Purpose and Social Impact Practice, qui se concentre sur les priorités en matière de climat, de diversité, d'environnement et de durabilité. Christopher Nial, associé principal pour la région EMEA, a représenté les clients de FINN à la COP 28 à Dubaï, travaillant à intensifier les efforts visant à atténuer l'impact du changement climatique sur la santé publique.

« Le changement climatique et la santé publique sont inextricablement liés », a souligné Nial. « Il est indéniable que les événements météorologiques extrêmes propagent des maladies infectieuses, détériorent la qualité de l'air et augmentent les maladies liées à la chaleur. FINN Global Health Impact répond aux besoins des clients déterminés à résoudre les problèmes à l'intersection du climat et de la santé.»

« Il s'agit d'une autre mesure vitale de FINN Partners pour concrétiser notre vision d'être une agence avec un cœur et une conscience avec laquelle toute entreprise mondiale voudrait travailler », a déclaré Peter Finn, PDG et associé fondateur de FINN Partners. « Nous disposons de talents exceptionnels et compétents qui s'attaquent aux priorités mondiales urgentes en matière de santé et de développement commercial, et Global Health Impact est né d'un différenciateur clé pour les clients FINN : le pouvoir de la collaboration. »

« C'est un honneur de travailler aux côtés d'une équipe de collègues internationaux qui fournissent à nos clients des conseils en matière de politiques et de communications, alliés à une passion pour l'amélioration de la vie des gens. Leurs relations combinées de classe mondiale leur permettent de collaborer avec certaines des plus grandes ONGs et entreprises du monde. Nous devons tous accepter que la maladie et la dégradation de l'environnement peuvent entraîner notre chute. Le FINN Global Health Impact Group fera sa part pour éviter l'impact de ces défis.»

