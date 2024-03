Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Mars 2024

Mali: Lutte contre le terrorisme - six chefs du JNIM et de la rébellion touareg visés par des sanctions financières

La junte au pouvoir au Mali a infligé des sanctions financières aux deux principaux chefs jihadistes et à quatre chefs de la rébellion touareg, indique un document consulté mercredi par l'AFP. Un arrêté du ministère de l'Economie daté du 8 mars gèle pour six mois renouvelables "les biens et ressources économiques" d'Iyad Ag Ghaly, à la tête du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM suivant l'acronyme arabe), et Amadou Koufa, chef de la Katiba Macina, dans la même alliance. Quatre autres hommes sont visés : Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag Acherif, Fahad Ag Almahmoud et Achafagui Ag Bouhada, des chefs de la rébellion touareg qui a repris les armes contre l'Etat malien en 2023. Le décret présente ces derniers comme membres ou alliés du JNIM. (Source : Afp)

Rwanda : Politique nationale - L’opposante Victoire Ingabire interdite de scrutin

La plus célèbre opposante au président Paul Kagame ne pourra pas se présenter aux présidentielles en juillet suite au verdict de la Haute Cour de justice ce mercredi 13 Mars 2024. Rapporte Libération. Le parcours de Victoire Ingabire est semé d’ambiguïtés. Agée aujourd’hui de 55 ans, elle avait été condamnée en dernière instance à quinze ans de prison fin 2013 pour « terrorisme et négation du génocide » qui s’est déroulé en 1994, contre la minorité tutsie. Ajoute la source. « Je ne suis pas d’accord avec cette décision, elle est clairement politisée », a martelé Victoire Ingabire devant la Haute Cour de justice, située dans le quartier populaire de Nyamirambo à Kigali, capitale du Rwanda. Visiblement, l’opposante s’attendait à voir rejetée sa requête pour retrouver ses droits civiques et pouvoir se présenter à l’élection présidentielle prévue le 15 juillet. Aussitôt le verdict connu, un communiqué préparé à l’avance, faisant part de sa réaction, était diffusé sur les réseaux sociaux. Elle y exprime sa « déception » tout en soulignant que sa « détermination est intacte ». Agée aujourd’hui de 55 ans, elle avait été condamnée en dernière instance à quinze ans de prison fin 2013 pour « terrorisme et négation du génocide » qui s’est déroulé en 1994, contre la minorité tutsie dans ce petit pays de l’Afrique des Grands Lacs. Victoire Ingabire n’était alors pas au Rwanda mais aux Pays-Bas. (Source : Libération)

Burkina Faso : Diaspora - Les Burkinabè du Gabon contribuent à la lutte contre le terrorisme

Les Burkinabè résidant au Gabon ont décidé de ne pas rester les bras croisés face à la menace persistante du terrorisme qui sévit dans leur pays d'origine. Suite au départ des soldats français, qui appuyaient les forces armées burkinabè dans cette lutte, ces ressortissants ont pris l'initiative d'apporter leur contribution à l'effort de guerre. À travers une action inspirée par leurs compatriotes vivant en Italie, les Burkinabè du Gabon ont envoyé aux autorités burkinabè une contribution financière d'un montant de 1,5 million de francs Cfa. Cette première action ne sera pas la dernière, affirment-ils, promettant de renouveler leur soutien avec des montants plus conséquents à l'avenir. Selon Hamado Bara, porte-parole de l'association des Burkinabè de Béguédo vivant au Gabon, cette initiative est motivée par le sentiment d'appartenance et de responsabilité envers leur pays d'origine. (Source : aouaga.com)

Rca : Environnement - A Mbaïki, les pépinières fleurissent

En Centrafrique, la ville de Mbaïki est réputée pour ses pépinières. Située dans la forêt équatoriale, la localité compte plusieurs millions d’hectares de forêt avec une centaine de groupements spécialisés dans la production des jeunes végétaux. En plus d’entretenir les arbrisseaux, leurs habitants sont aussi en quête de marchés pour assoir leur indépendance économique. Casquette noire, t-shirt vert et arrosoir en main, Augustin Baguénde montre d’un geste passionné des centaines de jeunes plants alignés en plusieurs colonnes dans de petits sachets noirs en plastique. « Cette pépinière de 20 hectares, fondée en 2019, produit chaque année 50 variétés de 500 jeunes plants. Âgé de 55 ans, Augustin nous ouvre les portes de son entreprise », lance-t-il fièrement. (Source : abangui.com)

Togo : Revue régionale de la santé Grand Lomé - Les acteurs évaluent les indicateurs de performance

Lomé, La direction régionale de la Santé, Grand Lomé évalue ses indicateurs de performance, du 13 au 15 mars à Lomé, au cours d’une revue annuelle. Cet atelier s’inscrit dans le cadre la mise en œuvre du nouveau Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2023-2027. Il est prévu que chaque région organise par an, une revue des activités pour évaluer sa performance. Au cours de l’atelier les participants vont suivre le rapport d’activités annuel 2023 de la direction régionale du Grand Lomé, des 2 directions préfectorales de la santé et des hôpitaux qui sont dans la région. Les résultats obtenus serviront à mesurer la performance de la région Grand Lomé par rapport à sa contribution à l’atteinte des indicateurs de la première année de mise en œuvre du PNDS. Il est également question d’identifier les points forts, les goulots d’étranglement et trouver des approches de solution afin d’améliorer les prestations sur le terrain. Ils vont également suivre des communications sur différentes thématiques et faire des recommandations. Les résultats obtenus au cours de l’année 2023 dans la région Grand Lomé, sont, entre autres, le paludisme simple, les maladies non transmissibles et les infections respiratoires aiguës. (Source : alome.com)

Bénin : Fraude à Cotonou - Deux complices arrêtés pour le vol de 250 bidons d’huile végétale

La police républicaine de Cotonou a mis la main sur deux individus impliqués dans le vol de 250 bidons d'huile végétale. Suite à une enquête ouverte après la plainte d'une société de commerce, les autorités ont découvert que deux individus munis d'un faux bon de livraison ont tenté de récupérer la marchandise. L'un des suspects a réussi à s'enfuir, laissant son complice derrière lui. Les investigations ont conduit à l'arrestation du receveur présumé de la marchandise, qui a avoué sa participation au vol et a dénoncé son frère, employé de la société. Une perquisition au domicile du principal suspect a permis de récupérer une grande partie des bidons volés. Les deux suspects seront présentés au tribunal de première instance de Cotonou pour répondre de leurs actes.( Source :acotonou.com)

Gabon : Financement du Plan national de développement - Le pays lance un nouvel emprunt obligataire de 150 milliards Fcfa

Le Gabon s'apprête à lancer un nouvel emprunt obligataire de 150 milliards Fcfa sur le marché régional, dans le cadre de son Plan national de développement pour la Transition sur la période 2024-2026, renseigne GMT ce mercredi 13 mars 2024.Ce financement vise à soutenir la mise en œuvre de projets structurants et à fort impact socio-économique. Intitulé « EOG 2024 à tranches multiples », cet emprunt obligataire sera réparti en trois tranches, chacune offrant des taux de rémunération et des maturités différentes. La période de souscription s'étendra du 5 au 29 mars 2024, avec un prix d'obligation de 10 000 FCFA pour une souscription minimale de 50 titres. (Source : alibreville.com)

Kenya : Mission de police en Haïti - Le pays suspend sa participation après la démission du Premier ministre Ariel Henry

Suite à la démission du Premier ministre haïtien Ariel Henry, le déploiement des policiers kényans en Haïti a été mis en pause. Le Kenya s’apprêtait à envoyer 1 000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d’une mission multinationale pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. « Sans administration politique en Haïti, il n’y a pas de point d’ancrage sur lequel un déploiement de la police puisse reposer. Le gouvernement (kényan) attendra donc l’installation d’une nouvelle autorité constitutionnelle en Haïti avant de prendre d’autres décisions sur la question », a indiqué un haut responsable du ministère kényan des Affaires étrangères à l'Afp. Les préparatifs battaient pourtant leur plein, rapporte notre correspondante, Albane Thirouard. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Soutien aux populations déguerpies du District autonome d’Abidjan - Des mesures fortes adoptées par le gouvernement

Le Conseil des ministres a adopté une communication relative à l’opération spéciale de déguerpissement et de relogement des populations du District Autonome d’Abidjan vivant dans les zones à risque. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly au terme d'un conseil de ministres présidé par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, ce mercredi 13 mars 2024 à Abidjan-Plateau. Selon M. Coulibaly, « le District autonome d’Abidjan dénombre une trentaine de quartiers d’habitats précaires, localisés dans des zones à risque et exposés en permanence, à des inondations et à des glissements de terrains qui, depuis 2005, ont causé la mort de plus de 340 personnes, soit des pertes en vies humaines de 10 à 15 personnes par an. »Aussi, il a annoncé que l'État a pris une série de mesures fortes dont un soutien au relogement de 250 000 Fcfa par ménage. Le montant global du soutien de l’Etat aux populations affectées dans les quartiers de Boribana à Attécoubé et de Gesco à Yopougon est évalué, sur la base de cette allocation forfaitaire, à 697 millions de francs Cfa. (Source : allafrica.com)

Sénégal : Reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor - Macky Sall « réitère » ses instructions

Le chef de l’État a réitéré, mercredi, ses instructions « relatives à la reprise, courant mars 2024, des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor », tout en demandant au gouvernement d’accentuer le désenclavement de la région naturelle de Casamance (sud). Macky Sall, présidant la réunion du Conseil des ministres, « a réitéré ses instructions relatives à la reprise, courant mars 2024, des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor ». Il a aussi renouvelé « sa détermination constante à œuvrer avec toutes les parties prenantes pour une paix définitive et un développement économique et social durable des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda » rapporte le communiqué du Conseil des ministres. La liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor a été interrompue en juin 2023 à la suite des violentes manifestations dans la région de Ziguinchor. Le président Sall est revenu, à ce sujet, sur la question de la consolidation de la paix et du développement durable de la région naturelle de Casamance, en demandant au gouvernement d’accentuer le désenclavement de cette partie méridionale du Sénégal, indique la même source.( Source :adakar.com)