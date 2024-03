Afrique Centrale: CEMAC - Libreville va abriter un colloque à l'occasion de ses 30 ans dès ce 15 mars

Créée en 1959 sous le nom de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC), c'est le 16 mars 1994 à N'djamena au Tchad, qu'il y a eu, la signature du traité instituant la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), avec pour pays membres : le Cameroun, Gabon, Tchad, Cameroun, la République du Congo, République centrafricaine et Guinée Équatoriale. 30 ans après dans quel état se trouve l'institution ?

C'est une des interrogations qui animeront le colloque international qui se tiendra sous le thème : "CEMAC 16 mars 1994-16 mars 2024 : trente ans d'existence. Regard croisé entre chercheurs, praticiens et acteurs de l'intégration sous régionale", à l'initiative du Centre d'Études et de Recherche en Droit et Institutions Politiques (CERDIP) de l'université Omar Bongo.

Pour les organisateurs de ces assises, "la thématique choisie se veut à la fois scientifique et pragmatique : elle va consister pour toutes les parties prenantes de la CEMAC, de son droit à ses actions, en occasion des échanges sur les actions, sur les différentes dynamiques de la CEMAC telle que souligné par les mots-clés de ses termes de référence : la réaction, la révision et la transmission de cette communauté. On souhaite à travers les échanges, écouter les politiciens, les chercheurs et les acteurs des institutions communautaires sur leurs visions du bilan de la présence intégrative de la CEMAC.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration au Gabon de la semaine de l'intégration, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, Chargé de l'Intégration sous-régionale et des Gabonais de l'Étranger, le colloque réunira pendant deux (2) jours, les enseignants-chercheurs, chercheurs, praticiens et acteurs de l'intégration en Afrique centrale, afin d'échanger sur les dynamiques, en termes de bilan, acquis, entraves, initiatives et de perspectives de la CEMAC depuis sa création. Les travaux débuteront à 8h, le 15 mars 2024 à l'Institut Français du Gabon, et le 16 mars 2024 à l'immeuble Arambo (Ministère de l'Économie). L'activité est grand public, libre d'accès.