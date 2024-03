Algérie: APN - Installation du groupe d'amitié parlementaire Algérie/Serbie

ALGER — Le groupe d'amitié parlementaire Algérie-Serbie a été installé, mercredi à Alger, dans l'objectif de promouvoir la coopération parlementaire bilatérale aux plus hauts niveaux.

Dans ce sillage, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Rabah Bouteldja a mis en avant l'importance de ce groupe pour l'établissement "des liens parlementaires entre les deux pays et l'ouverture des canaux de dialogue et de concertation sur les différentes questions économique, politique ou culturelle d'intérêt commun à travers l'échange d'expériences et d'expertises.

Mme Petkovic a appelé à "l'intensification des visites parlementaires entre les deux pays afin de propulser davantage la coopération bilatérale".

S'exprimant à cette occasion, la représentante du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Souhila Bougueroua a affirmé que l'installation de ce groupe "encouragera davantage la communication entre les deux parties en vue d'explorer de nouvelles opportunités de coopération et de renforcer la coordination et la concertation concernant les différentes questions d'intérêt commun".

Rappelant la profondeur des relations distinguées unissant l'Algérie et la Serbie, Mme Barhoum a affirmé que le groupe parlementaire s'attèlera à "définir les contours d'un nouveau partenariat économique et d'investissement entre l'Algérie et la Serbie dans l'objectif de construire un avenir prometteur pour les deux pays".