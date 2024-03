Congo-Kinshasa: Gauthier Mvumbi, l'attraction de la RDC qui veut donner «plus de visibilité au handball congolais»

Il avait fait le buzz au Mondial 2021 de hand par ses mensurations et son adresse : le colosse congolais Gauthier Mvumbi ne goutera en revanche pas à l'édition 2025. En janvier, la RDC a en effet loupé le coche en finissant 6e de la CAN. En attendant, celui qu'on a surnommé le Shaquille O'Neal du handball tente de se consoler aux Jeux africains au Ghana, avec les Léopards. Un tournoi qu'il a débuté par une victoire 37-31 face au Bénin et 7 buts inscrits.

Il enchaîne les photos avec fans, volontaires et journalistes, en toute patience et avec sourire, après une victoire face au Bénin, au premier tour des Jeux africains : trois ans après le Championnat du monde 2021 de handball qui l'a révélé au grand public, Gauthier Mvumbi conserve une certaine aura.

Sportivement, celui qui avait fait le buzz en Égypte avec ses mensurations - 1 mètre 95 et 137 kg à l'époque - et son adresse offensive n'a en revanche pas profiter de cet incroyable élan médiatique. Il continue en effet de naviguer entre des clubs français de 3e et de 4e divisions, son physique hors-norme le rendant moins efficace en défense. Et, après avoir raté la qualification pour le Mondial 2023, les Congolais ont échoué aux portes du Mondial 2025 : ils ont fini sixièmes de la dernière Coupe d'Afrique des nations (CAN), où seuls les cinq premiers de la CAN validaient leur billet. « C'est une énorme déception, reconnaît-il. Je pense qu'on avait toutes nos chances. Mais je ne pense pas que la Guinée [qui a fini 5e en battant la RDC 29-26, Ndlr] l'a volé. Mais je pense que le handball congolais a toute sa place au sein de l'élite de ce sport ».

%

Questionné sur les JO, l'intéressé temporise : « Ce serait vraiment super de pouvoir atteindre les Jeux un jour, mais ça va être compliqué puisqu'il faut finir premier de la CAN pour cela. Mais on garde espoir. »

Rencontre avec le (vrai) Shaquille O'Neal

Si les Léopards continuent donc de courir après les sommets, Gauthier Mvumbi a en revanche, lui, gagné sur un autre terrain. « J'ai pu attirer beaucoup plus de monde à moi, notamment au niveau du sponsoring, explique-t-il. J'ai par exemple pu signer chez Mizuno [célèbre équipementier japonais, Ndlr] ». Le joueur de 29 ans a aussi lancé sa propre marque, essentiellement textile, « Shaq of handball ».

Un surnom qu'il avait reçu durant le Mondial 2021 en référence à l'ancien joueur de basket, Shaquille O'Neal, connu pour ses mensurations hors-norme à l'époque (2m16 et 149kg) et son énorme impact offensif. Au point d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux de l'ex-superstar NBA, puis de le rencontrer en vrai à New-York, en décembre 2022.

« C'était quelque chose d'incroyable, de voir mon idole, quelqu'un de super avenant, de super simple, savoure-t-il. Il m'a dit qu'on était censé essayer de travailler ensemble. Je suis son rythme par rapport à ça ».

Même si rien de concret ne se dessine encore, Gauthier Mvumbi voit au-delà son seul cas personnel : « Tout ça donne en plus de la visibilité au handball congolais. C'est ma fierté », conclut-il.