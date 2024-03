Sénégal: Optimisation de l'infrastructure énergétique au pays

La recherche de l'accès à une énergie optimale - au sens que ce prédicat prend quand appliqué à un facteur de production essentiel - demeure plus que jamais un thème central du programme politique des candidats à l'exercice du pouvoir dans les pays du monde où la sanction démocratique à cet égard résulte des choix faits par la population concernée.

Le Sénégal propose un exemple de ce contexte institutionnel et - plus singulièrement - le Sénégal possède le privilège de connaitre un « embarras du choix » en matière d'approvisionnement énergétique par la diversité des sources d'énergie industriellement accessibles à l'économie nationale. Le bon sens commun conclut toujours que la diversité nourrit la possibilité du choix et que celui-ci n'est jamais neutre dans ses conséquences.

Le privilège de pouvoir choisir implique le devoir de s'organiser pour faire le meilleur choix possible. Avec l'objectif de susciter une réflexion et une action relativement aux voies et moyens d'une politique de l'optimum énergétique je pense opportun, en ma qualité d'investisseur industriel dans le secteur de l'énergie, de résumer dans cet article les attendus autant que les exigences d'une telle politique dont les bénéfices à notre portée sont de magnitude considérable propre à promouvoir la croissance économique et le pouvoir d'achat au Sénégal.

%

En premier lieu, la richesse du portefeuille énergétique du Sénégal demande à être mise en exergue pour constituer une spécificité majeure à plusieurs égards. Dans cette perspective le portefeuille en question est rappelé ci-après :

· Ressources pétrolières dans les eaux territoriales prévues d'entrer en exploitation prochainement dans un cadre contractuel dit de partage de production. La raffinerie de Dakar est en mesure de traiter le pétrole brut pour produire du gaz, des carburants, des combustibles et un résidu en vue d'alimenter le marché national et/ou de fournir à l'exportation.

· Ressources gazières importantes exploitables pareillement au gisement de pétrole brut et destinées à alimenter localement la filière dite « gas to power » ou de trouver un exutoire sur d'autres marchés. Cette dernière éventualité peut s'avérer un facteur critique de l'économie du gisement.

· Ressources voltaïques accessibles efficacement en conséquence de l'ensoleillement du territoire national et de la disponibilité de périmètres fonciers de premiers choix à savoir sans emploi alternatif pour des activités agricoles ou pour une viabilisation en terrains constructibles. Outre la limite en termes de sites éligibles - limite théorique au moins à cette étape - qui s'impose à la croissance de la ressource voltaïque doit aussi être fait mention de l'inconvénient inhérent à cette technologie de la nécessité économique du stockage de l'énergie électrique au moyen de batteries pour surmonter le chômage des installations en période d'obscurité.

· La ressource du turbinage éolien reste peu utilisée au Sénégal notamment dans sa version récente qui prend la forme d'un champ d'éoliennes marines en haute mer pour bénéficier de vents réguliers peu affectés par la séquence diurne-nocturne et pour faire un plein usage d'une implantation loin des côtes pour recourir à des moulins de grande taille capables d'entrainer des générateurs très puissants. La situation géographique du Sénégal laisse présager de conditions éoliennes favorables à la mise en oeuvre du dispositif ici sommairement mentionné.

· La ressource hydraulique demeure celle dont la technicité a beaucoup évolué en termes de rendement et de flexibilité de fonctionnement. Par ailleurs la politique du « partage de l'eau » s'est généralisée particulièrement pour les cours d'eau assurant par ailleurs l'irrigation des cultures vivrières. La ressource hydraulique consacrée à un seul emploi énergétique tend à se raréfier.

· La ressource de la biomasse ne justifie d'être citée que par souci de complétude car ladite ressource ne s'inscrit pas significativement dans le cycle économique que connait le Sénégal.

Des initiatives locales restent néanmoins possibles Le tableau ainsi dressé des ressources énergétiques du Sénégal se limite à faire mention de celles susceptibles « d'entrer en concurrence pour de bonnes raisons » en conséquence de priorités économiques légitimes et de la contribution nécessaire à la coopération internationale de préservation de l'environnement. Ainsi la ressource charbonnière est-elle exclue bien que disponible commercialement et extensivement sollicité dans des économies comparables à celle du Sénégal.

Il n'est certainement pas neutre de noter que ces sources primaires présentent une caractéristique commune à savoir celle d'impliquer un facteur énergétique initial - hydrocarbures géologiques, lumière solaire, mouvements atmosphériques - en libre accès tel un bien public dont le coût se résume aux dépenses engagées pour le capter et le distribuer. Il n'en reste pas moins vrai que ces sources d'énergie primaire affichent des coûts d'exploitation différents qui demandent à être établis en tenant compte de tous les facteurs de production et en excluant les subsides promotionnels sans contrepartie quantifiable.

Par ailleurs une hypothèse doit être faite et justifiée sur le coût des facteurs énergétiques initiaux en particulier dans le cas des hydrocarbures géologiques et notamment pour ceux-ci en fonction de leur valeur intrinsèque à long terme.

Une telle comptabilité se doit d'avoir tous les mérites de la transparence.

Cette condition semble « aller de soi » si l'ambition affichée est de se rapprocher d'un objectif permanent d'optimum énergétique. La transparence en question génère la crédibilité indispensable à la crédibilité même de l'optimisation entreprise dans la mesure où les conditions ci-après résumées sont réunies :

· Les comptes ne s'entendent pas comme des comptes d'entreprises mais comme des comptes typiques d'une filière énergétique telle que celle de « gas to power » ou celle de « sun to power or wind to power » ou bien celle également critique de « oil to products ».

· Ces comptes - comme les autres « données de contexte » - doivent être rigoureusement explicites sur toutes les dispositions particulières pertinentes au regard de l'exercice d'optimisation dont ceux qui suivent : subside et contrepartie, garantie gouvernementale sur les recettes ou les emprunts, régime d'amortissement favorable , dette auprès du Trésor, accès au foncier, politique de dividende, dépenses par sous-traitance de services , valeur du stock de matériel, montant des achats en devises étrangères.

Dans le cadre d'une pratique régulière de l'exercice d'optimisation d'autres qualifications de nature comptable peuvent s'avérer utiles Secondement le sens commun nous enseigne la nécessité de se donner des critères objectifs dans toute entreprise multidisciplinaire qui aspire à identifier parmi les choix possibles celui qui mérite d'être qualifié d'optimal compte tenu des contraintes qui s'imposent aux décideurs. S'agissant de la recherche d'un optimum énergétique les matériels, équipements et modes opératoires impliqués ressortissent à une infrastructure dédiée et à ce titre plusieurs critères d'évaluation s'avèrent pertinents dont ceux qui suivent sans ordre hiérarchique.

· La prudence qui doit présider à toute démarche qui vise à choisir une technologie et une technique industrielles pour le long terme.

· La fiabilité des procédés techniques et gestionnaires impliqués inclusivement

· La sûreté de l'accès à l'assistance et aux pièces de rechange

· L'impact sur l'environnement à court et long terme

· Le coût économique réel hors fiscalité et/ou subsides

Ces critères sont d'application courante et ils peuvent être complétés selon le besoin. Par ailleurs l'expérience acquise nationalement et internationalement renseigne sur les valeurs de référence à associer à de tels critères.

En possession des choix qui nous échoient et des principaux critères d'évaluation technique et gestionnaire des infrastructures énergétiques considérées il s'avère nécessaire, en troisième lieu, de s'assurer de la pertinence - ou son contraire- des paramètres de contexte déterminant à bien des égards de la structure technico-économique du secteur de l'énergie.

Parmi ces paramètres sont à mentionner particulièrement - et selon les différentes sources - les prix publics hors taxes à la consommation, la fiscalité sous ses différentes formes, les prix de revient réels de chaque fluide, les modalités d'exploitation des gisement nationaux d'hydrocarbures et bien évidemment la prévision de la demande énergétique. Concernant la production de l'électricité une hypothèse de travail - par sources

- doit être retenue relativement à la capacité de production de réserve gardée disponible.

Pour permettre leur utilisation efficace ces données quantitatives du contexte énergétique ainsi brièvement précisées doivent bénéficier d'une garantie de sincérité et de transparence.

La quatrième étape de cette démarche se trouve naturellement consacrée aux enjeux qu'une politique de l'optimum énergétique permet de saisir dans leurs fondements et de trancher favorablement à l'intérêt général. Ces enjeux sont multiples et pour en illustrer la dimension socio-économique très significative plusieurs d'entre eux se voient rappelés ci-après dans les termes simplifiés de leurs tenants et aboutissants.

· Assurer la pleine exploitation des gisements nationaux d'hydrocarbures en accédant à des

débouchés régionaux en synergie avec le Sénégal tel le Maroc ou en participant au marché

mondial du gaz naturel liquéfié. Une alternative possible peut consister à rejoindre un réseau

d'oléoducs existant ou bien à produire et exporter de l'électricité. Le choix de promouvoir la

distribution du gaz naturel nationalement peut s'avérer un levier de croissance.

· Remembrer la production nationale d'électricité dans le but de bénéficier des économies

d'échelle. Dans cette perspective la capacité de production d'électricité éventuellement en

surplus momentanément doit alors trouver un débouché régional. La filière photovoltaïque

demeure techniquement morcelée et donc inéligible à une fin de remembrement.

· Évaluer en détail suffisant les avantages et les inconvénients des sources renouvelables

d'énergie ainsi que les contreparties bénéfiques éventuellement accessibles hors du secteur de

l'énergie. Selon les circonstances le choix d'une source d'énergie renouvelable peut résulter

en une moindre - ou beaucoup plus tardive - récupération du potentiel des gisements

d'hydrocarbures donc en une perte majeure de revenus.

· Promouvoir la filière éolienne notamment sous la forme de parc maritime de moulins peu

sensible à l'alternance diurne-nocturne et permettant d'atteindre une capacité de production

élevée.

· Dresser un nouveau périmètre de régionalisation des échanges de fluides énergétiques en

exploitant les synergies latentes et/ou les complémentarités patentes. Dans cette perspective le

rôle du site de raffinage de Dakar peut s'accroître significativement et justifier l'installation

de nouveaux procédés à faible niveau de résidu lourd peu commerçable.

Les enjeux présentés ci-dessus sous le format d'une description sommaire ne constituent pas une liste complète mais ils mettent en évidence l'ambition que peut se donner une politique de l'optimum énergétique.

En dernier lieu il apparaitra à beaucoup que la question de la mise en oeuvre d'une politique de

l'optimum énergétique mérite d'être abordée avec beaucoup de sens pratique. L'organisation chargée de mener à bien les travaux devant « aider à prendre la bonne décision » doit satisfaire à plusieurs exigences dans son fonctionnement dont celles porteuses des qualités organisationnelles suivantes :

· Compétente de premier rang pour l'évaluation générale des dispositifs industriels

d'infrastructure énergétique en rassemblant les spécialités d'ingénierie technico-économique

nécessaire au sein d'une équipe sous une autorité dirigeante charismatique.

· Indépendante fonctionnellement pour proscrire toute forme de conflit d'intérêt ou de

prévarication en prévoyant une tutelle administrative par une autorité non-partie prenante à

la décision ultime.

· Renouvelée fréquemment dans le but de prévenir une bureaucratisation sous différentes

formes et promouvoir la modernité des savoirs et des méthodes.

Les ressources humaines de profils satisfaisant à ces exigences demeurent mobilisables au Sénégal et l'expérience internationale d'une telle initiative reste accessible.

L'optimisation de l'infrastructure énergétique trouve donc un champ d'application riche d'opportunités accessibles dans un délai le meilleur compte tenu de la nature des équipement et matériels impliqués autant que de la demande d'énergie dans le contexte régional.

Les travaux de l'optimisation de l'infrastructure énergétique viennent en complément directe de ceux qui s'intéressent aux leviers de la croissance économique.

Nous disposons d'un consensus sur ce qu'il faut faire au mieux avec tout ce dont on dispose. Tel est

en effet le propos que je tiens dans cette courte contribution sous la rubrique de la politique de l'optimum énergétique.

J'espère que le thème de la recherche de l'optimum énergétique s'inscrira parmi ceux de notre prochain débat et je me joins à tous ceux qui l'appellent de leurs voeux pour le bénéfice de nos concitoyens.

Ingénieur Diplômé de l'École Centrale de Paris

Diplômé d'Études Approfondies d'Économétrie

et d'Économie Mathématique de l'Université Panthéon Sorbonne.