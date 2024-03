Algérie: Radio algérienne - 'Nuits des idées', un riche programme de conférences et d'activités culturelles tout au long du mois de Ramadhan

ALGER — La Radio algérienne a prévu, tout au long du mois de Ramadhan, un riche programme de conférences et d'activités culturelles intitulé "Nuits des idées" en vue de contribuer à la dynamisation de la scène culturelle durant le mois sacré, indique mercredi un communiqué de cet établissement.

Dans le cadre de la dynamisation de la scène culturelle durant le Ramadhan, la Radio algérienne a prévu un riche programme de conférences et d'activités culturelles intitulé "Nuits des idées", qui sera "mis en oeuvre par les chaînes nationales et thématiques au niveau de l'auditorium Aïssa-Messaoudi et les stations régionales au niveau de divers espaces culturels et religieux, en collaboration avec les instances locales", précise le communiqué.

La première activité prévue à ce titre, une conférence littéraire organisée par Radio Culture sous le thème "Mahmoud Darwich en Algérie", aura lieu mercredi à partir de 22h à l'auditorium Aïssa-Messaoudi. Cette conférence traitant du lien affectif de ce grand poète palestinien avec l'Algérie et de son influence sur ses oeuvres sera animée par Dr Mechri Benkhelifa, les poètes algériens Bouzid Harzallah et Brahim Seddiki et le poète palestinien Raed Naji.

En reconnaissance du message religieux et civilisationnel de Djamaâ El-Djazaïr dans la diffusion des valeurs de modération et de juste milieu qui sous-tendent le référent algérien, la Chaîne I a programmé pour la soirée du vendredi 5 Ramadhan une conférence sur "Djamaâ El-Djazaïr, lieu de rayonnement religieux et culturel au service de la modération et du juste milieu", avec la participation de professeurs et de cadres de cet édifice.

A l'occasion du 17e anniversaire de sa création, Radio Algérie Internationale organisera, dans la soirée du 9 Ramadhan, un événement spécial suivi d'une table-ronde sur le thème "Palestine : de l'Intifada au Déluge d'Al-Aqsa".

Dans la soirée du 14 Ramadhan, Radio Coran organisera à l'auditorium Aïssa-Messaoudi une conférence sur "Le legs de la patrie : entre charia, loi et coutume". Elle sera animée par des cheikhs et des professeurs, dont Dr Boumediene Bouzid et cheikh Moussa Azouni.

La Chaîne II prévoit, dans la soirée du 17 Ramadhan, l'organisation d'un espace de débat autour du patrimoine, du tourisme et de l'artisanat.

La Radio JIL FM organisera, dans la soirée du 23 Ramadhan, une conférence sous le thème "La jeunesse et les idées positives".

La Chaîne III a, quant à elle, prévu une soirée artistique en solidarité avec le peuple palestinien, le 19 Ramadhan.

Ces conférences seront ouvertes au public et retransmises par les radios organisatrices et les stations régionales.

Par ailleurs, des activités intellectuelles, culturelles et artistiques sont prévues dans plusieurs wilayas à l'initiative des radios régionales, en collaboration avec les instances culturelles et religieuses locales.