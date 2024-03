Burkina Faso: Publicité - Des réflexions pour assainir le secteur

La mairie de Ouagadougou a organisé, le 13 mars 2024, en partenariat avec l'Agence de développement économique urbain et Publicitaires associés un atelier de réflexion sur la publicité.

Cet atelier fait suite à une étude organisée par la mairie de Ouagadougou sur la gestion et l'exploitation de l'espace publicitaire. Elle a permis de mettre en lumière certains problèmes et difficultés, à savoir, entre autres, l'occupation anarchique des espaces publicitaires ;l'implantation non autorisée des panneaux publicitaires ; le non-respect de l'obligation d'identification des panneaux ;le manque d'entretien des panneaux ;la prolifération anarchique des pré-enseignes et signalétiques ; le non-respect des distances minimales entre les panneaux.

Pour lee président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, l'objectif de l'atelier est de mener des réflexions permettant d'assainir l'espace publicitaire dans la commune pour plus de transparence, lutter contre la concurrence déloyale et maitriser le potentiel pour plus de recettes de la taxe sur la publicité.

M.Konaté a invité les acteurs de la publicité à travailler en synergie avec la mairie de Ouagadougou pour protéger la population des publicités mensongères. Du côté de Publicitaires associés, le président Salif Sanfo a expliqué que les enjeux sont vraiment énormes dans ce secteur économiquement et socialement.