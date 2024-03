Sénégal: Réunification du ministère des finances et celui de la coopération - Moustapha Ba entrevoit un plus

Le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, Doudou Ka a passé hier, mardi, le témoin à son collègue des finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba.

Cette cérémonie de passation de service consacre la réunification du ministère des Finances, du budget, de l'économie, du Plan et de la coopération, après une parenthèse qui aura duré un peu de moins de cinq années.

Le désormais ministre de l'Economie et des finances, Mamadou Moustapha Ba a salué cette décision du Président de la République Macky Sall. Car, fait-il savoir « les gens comme moi qui ont duré dans ce ministère (plus de trente ans...) savent tout ce que cela induit en termes de synergie, de fluidité et d'efficience », a-t-il expliqué. Toutefois, il admet qu'au cours des cinq dernières années, « l'existence de deux départements séparés n'a en rien compromis la conception et la mise en oeuvre des politiques économique, budgétaire et financière de l'État », a-t-il soutenu.

Pour s'en convaincre, il met en exergue les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (Pse) mais aussi dans son ajustement et son adaptation aux crises. Moustapha Ba de préciser que « les deux départements ont toujours su travailler ensemble, dans la loyauté et la solidarité ». Cela, « nous le devons à l'ensemble des agents du Ministère des Finances et du budget (Mfb) et du ministère de l'Economie, du plan et de la coopération (Mepc), et c'est l'occasion pour moi de les féliciter et les remercier ».

%

Le ministre sortant Doudou Ka, pour sa part a laissé entendre que depuis son entrée en fonction en octobre 2023, soit au cours des cinq derniers mois, « 30 accords » ont été conclus avec les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, pour un montant significatif de « 1 348 milliards de F CFA ». Enfin, Doudou Ka faisant l'économie de son bref passage au ministère de l'Economie a relevé que le Sénégal a accompli l'exploit de déposer un dossier complet en vue de sortir de la liste des pays les moins avancés. Sur ce, dira-t-il : « J'ai une confiance totale que ce dossier aboutira favorablement dans un proche avenir ».