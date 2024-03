Madagascar: Education préscolaire - Deux centres dotés de matériels didactiques

Les trois Clubs Soroptimist d'Antananarivo, notamment les clubs Soroptimist International Antananarivo Doyen, Soroptimist International Antananarivo Mandrosoa et Soroptimist International Antananarivo Tanamasoandro ont répondu favorablement à l'appel de partenariat émis par le Département PPP (Partenariat Public Privé) de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Ce partenariat social s'est traduit par la remise de matériels didactiques, de fournitures et de jeux ludiques pour les deux centres préscolaires de la CUA avec la présence des membres des trois clubs, de la vice-présidente de la Région Est du Soroptimist Africa Federation, du personnel du centre préscolaire, du personnel du département PPP de la CUA et du Directeur de département du PPP Andry Ramilijaona.

Ces deux centres prennent chacun en charge actuellement 25 enfants, issus de milieux très défavorisés de la capitale. Un centre préscolaire qui aide les mères à s'adonner à leurs occupations quotidiennes. C'est dans cette optique que les membres des 3 Clubs Soroptimist ont décidé d'intervenir puisque l'autonomisation de la femme est l'une des priorités de cette association internationale. En aidant ces centres, elles permettent aux mères de famille qui sont, majoritairement des lavandières, de travailler plus sereinement.

Rappelons que le Soroptimist est un réseau mondial de femmes exerçant une activité professionnelle et aidant de leurs compétences les communautés locales, nationales et internationales en faveur des droits humains et du statut de la femme. Cet évènement a vu la présence des présidentes du Soroptimist : Bodo Rakotoarison, Loyola Raoelina, Nivo Rakotoarisoa et la vice-présidente de la Région Est du Soroptimist Africa Federation en la personne de Liva Annick Rahajason.