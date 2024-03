Madagascar: Triathlon - Retour de compétition à Antsirabe

L'Entente Club Triathlon Antsirabe (ECTA), en collaboration avec la Ligue Triathlon Vakinankaratra et l'Association Triathlon Madagascar, s'apprête à réveiller le parcours de Triathlon qui était en sommeil depuis de nombreuses années. L'événement est prévu pour le samedi 16 mars à Antsirabe, avec l'initiation des jeunes passionnés, notamment Toavina Ramampiandra et Marius Rabenarivo. La compétition de natation se tiendra sur le lac Andraikiba, comme l'ont annoncé Toavina de l'ECTA et Marius, membre de la fédération mauricienne de triathlon, lors d'une conférence de presse au collège St Michel Amparibe, hier.

Les sites sont également prêts à accueillir les compétitions de cyclisme et de course à pied, éléments essentiels du triathlon. L'événement est divisé en trois parties distinctes, avec la catégorie standards de distance du Triathlon, qui comprend une épreuve de natation de 1500 mètres, un parcours de vélo (VTT, Gravel) de 40 km et une course à pied de 10 km. Il y a également un duathlon longue distance, composé de deux courses à pied consécutives de 5 km et 10 km, ainsi que d'une course cycliste de 40 km.

Enfin, le Triathlon/Duathlon découvertes, où les participants effectuent soit une course de 400 mètres de natation, soit une course à pied de 1,25 km, suivie d'une course cycliste de 10 km et de course à pied de 2,5 km. Armand Ramamonjisoa et Njaka Tsirofo apportent leur soutien technique et moral à l'organisation de l'événement. La compétition est ouverte à tous, mais un certificat d'aptitude médicale est requis.

Actuellement, une quinzaine de triathlètes se sont inscrits, mais les passionnées seront invitées à les rejoindre pour plus d'ambiance durant la compétition. Les deux triathlètes font partie des athlètes qui ont honoré le pays à l'étranger. Toavina a déjà participé au Tour de Genève en 2022, se classant 70ème au championnat. Marius, quant à lui, a remporté de nombreux titres à Maurice, démontrant ainsi son talent et son engagement dans le sport.