Madagascar: YLTP - 25 candidats dont 13 femmes et 12 hommes

Lancement, hier, à l'Hôtel Panorama Andrainarivo de la XXe promotion du Youth Leadership Training Program (YLTP) de la Friedrich-Ebert-Stiftung Madagascar.

Elle est composée notamment de 25 candidats dont 13 femmes et 12 hommes. Issus de partis politiques (6), de la société civile (12), de l'administration publique (5), du secteur privé (1) et des médias (1), ils viennent de six régions de Madagascar. Cette promotion a été marquée par la forte participation des partis politiques qui se sont vus attribuer six (6) places. Cela témoigne de l'intérêt grandissant des jeunes pour la politique et l'envie de les accompagner sur le chemin de l'autonomisation.

La société civile est aussi bien représentée (12) avec des domaines d'intervention aussi divers que variés. Avec le retour des médias dans la promotion, la constance demeure au niveau de l'administration publique et du secteur privé. Les thématiques abordées ont connu quelques innovations cette année avec l'arrivée de la problématique de la désinformation, tout comme la lutte contre la corruption. Dans la partie développement personnel, le « personal branding » trouve aussi sa place dans un monde où les réseaux sociaux prennent davantage de place.

À propos du YLTP, le Youth Leadership Training Program est un programme de formation en leadership et en développement personnel mis en place par la Friedrich-Ebert-Stiftung en 2005 à Madagascar. Son objectif est d'accompagner les jeunes citoyens dans leur processus d'engagement dans la vie publique pour la promotion de la culture démocratique. Le programme a formé près de 500 jeunes issus de différents secteurs d'activités depuis ses débuts.

Cette année 2024 marque le 20e anniversaire du programme. La formation dure neuf mois et permet aux participants d'acquérir les outils de développement personnel et de renforcement de leurs compétences en leadership. Aborder les problématiques qui traversent notre société actuelle fait aussi partie de ce parcours d'apprentissage ainsi que les fondamentaux pour mieux comprendre les rouages de la vie politique. À propos de la FES ou Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), il s'agit de la plus ancienne fondation politique d'Allemagne fondée en 1925. Son implantation à Madagascar remonte à 1964.

Associée au parti social-démocrate allemand, la fondation oeuvre dans la promotion des valeurs de la démocratie sociale à savoir la liberté, la justice sociale et la solidarité. Les actions de la fondation s'articulent autour de trois grands axes : le leadership et l'empowerment des jeunes à travers son programme-phare, le YLTP ; la gouvernance politique en promouvant le dialogue entre les décideurs et les groupes d'intérêt et la transformation socio-écologique grâce à l'autonomisation des acteurs.