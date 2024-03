Afrique: 13es Jeux africains / Judo / Laura Rasoanaivo remporte l'or des - 70 kg

Elle confirme sa place sur la scène continentale et a décroché l'or des moins de 70 kg lors des Jeux africains, hier, dans la salle du Gamache Hall, Accra.

Deuxième journée de compétition de judo et deuxième médaille pour Madagascar. Engagée dans la catégorie des moins de 70 kg, Laura Rasoanaivo Razafy s'est emparée de la médaille d'or des 13es Jeux africains. En finale de sa catégorie, elle s'est imposée face à la Camerounaise Zita Ornella sur un ippon après 2mn33 de combat. Elle a livré un beau combat devant la belle résistance de la Camerounaise. Une adversaire qu'elle a déjà battue et croisée lors des différents open. Exemptée du 1er tour, Laura n'a fait qu'une bouchée de l'Egyptienne Farida Magdi sur ippon en quarts de finale. En demi-finale, elle a éliminé la Tunisienne Maram Jmour sur wazari.

Chez les moins de 48 kg, Natacha Razafindrakalo a remporté le bronze. «J'étais un peu déçue de ma défaite en quarts de finale, mais cette médaille est une consolation. Après les Jeux de la Francophonie et les Jeux des Îles, j'ai beaucoup appris pour le futur. Ces jeux sont d'un niveau supérieur. La différence de force est palpable et c'est dans ce domaine que je dois plus travailler le physique et l'endurance », a-t-elle expliqué. Après les titres de championne d'Afrique juniors et séniors, la médaillée d'or des Jeux des Îles et des Jeux de la Francophonie reste la reine incontestée des moins de 70 kg.

Chez les hommes, deux judokas, Lova Randrianasolo (-73 kg) et Fetra Ranaivoarisoa (-81 kg) ont été éliminés au premier tour. « L'Union africaine de Judo a relevé le défi avec la participation de plus de 200 judokas représentant 35 pays africains. Le chiffre est très prometteur et encourageant. Cela témoigne sans aucun doute du fait que le judo est en train de progresser considérablement sur tout le continent », a déclaré Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Union africaine de judo.