Gabon: Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure les casernes des pompiers de Nzeng Ayong et Bikele

Après avoir inauguré en janvier dernier la caserne de pompiers d'Akanda, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à l'inauguration des casernes de pompiers de Nzeng ayong et Bikele.

Baptisées respectivement Centre de Secours Général Ndong Essangui Zachary et Centre de Secours Général de division Angounga Roland, les nouvelles casernes de Nzeng ayong et Bikele sont composées de bureaux, salles de réunions, de dortoirs, réfectoire, infirmerie et d'appartements destinés aux chefs de centres.

Créées sous l'impulsion du Chef de l'Etat dont l'un des objectifs est la mise en place d'infrastructures essentielles, ces nouvelles casernes du Corps des Sapeurs-Pompiers qui s'ajoutent à celles de Bessieux et Owendo viennent contribuer au renforcement des capacités de réponse aux situations d'urgence dans notre pays. Elles permettront en effet au personnel qualifié d'accomplir sa mission avec dévouement et acuité.

Ces cérémonies d'inauguration auxquelles prenaient part le Premier ministre, les délégués Spéciaux de la gestion des communes de Libreville et Ntoum, les ministres de l'Interieur et de la Défense ainsi que les Commandants en chef des Forces de Défense et de Sécurité ont été marquées par plusieurs temps forts, notamment la coupure du ruban, le dévoilement des plaques inaugurales, La bénédiction par l'aumônier, une visite guidée des installations, le discours du commandant Ayo Owondo Alix Alfred, une démonstration de montée à la planche ainsi qu'un défilé militaire.

Pour rappel, la construction de ces infrastructures naît de la volonté du Chef de l'Etat qui, dans sa vision avait décidé de restaurer considérablement le volet Assistance et Secours aux populations en prenant la décision de réaliser deux casernes au profit du corps des Sapeurs-Pompiers. On peut ainsi noter la présence d'une caserne au sein des différentes communes du Grand Libreville, ce qui permettra d'écourter les délais d'intervention.