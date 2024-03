Afrique: Rasata Rafaravavitafika - Rencontre avec le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola

Rasata Rafaravavitafika, ministre des Affaires étrangères a rencontré, ce dimanche, Antonio Téte, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, en marge du Conseil des ministres de la SADC, à Luanda, Angola. « La diplomate malgache a félicité le Ministre angolais pour la brillante présidence du Conseil des ministres de la SADC, et pour le leadership dont il fait preuve au niveau de la région », peut-on lire sur le communiqué du ministère tout en continuant que « Mr Antonio Téte a réaffirmé que Madagascar est un pays cher pour l'Angola, gravé à jamais dans l'histoire et les mémoires de ce dernier, de par le soutien et la défense de Madagascar du mouvement de libération de l'Angola ».

Le Ministre angolais a également salué les actions du Président Andry Rajoelina en faveur de la visibilité de Madagascar et du renforcement de son rôle sur les scènes régionale et internationale. La discussion a ainsi porté sur le renforcement des relations et de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les secteurs stratégiques, principalement la gestion durable des ressources minières. Cette coopération pourra se développer à travers le partage et le transfert de savoir-faire. En effet, les deux pays ont beaucoup de similitudes, parmi lesquelles figurent leurs importants potentiels miniers, étant tous deux très riches en ressources naturelles. L'Angola a également exprimé sa volonté de développer davantage ses relations avec les îles d'Afrique, et Madagascar pourra être un levier dans ces initiatives.