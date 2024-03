Madagascar: Thunder Racing Scoot / 1re manche - Engouement des passionnés de deux roues à Ivato

La première manche du championnat de Madagascar Slalom scooter, organisée par le club Thunder Racing Scoot (TRS), a été couronnée de succès ce week-end au Circuit du Grand Parking CCI Ivato. L'événement a rassemblé 96 pilotes et a attiré un public de supporters enthousiastes, totalisant 3200 entrées au portail. « Nous sommes satisfaits. La première course que nous avons organisée a été un grand succès », déclare Aina Nino Ravelojaona, président du club TRS.

La particularité de cet événement réside dans l'organisation du trophée Yacco, avec la participation de 67 pilotes répartis en six catégories, y compris la catégorie kids pour les moins de 13 ans. « Nous avons constaté une augmentation de 30% du nombre de participants, ce qui démontre l'efficacité de la sensibilisation menée par les commissaires pour une course légale. De plus, le nombre de spectateurs a augmenté de 50% par rapport à notre dernier événement, ce qui marque l'évolution du monde du scooter », a-t-il continué.

Le club TRS, fondé en 2018 sous l'influence de Njaka Lazer, vise à encourager les jeunes passionnés à s'engager dans le sport professionnel. Avec environ 100 membres, le club s'engage également dans des activités sociales, en offrant des dotations aux familles défavorisées. « En dehors de l'aspect de la course, notre club participe également à des activités sociales, en offrant des dotations aux familles dans le besoin. Notre objectif est également d'éduquer les passionnés de deux roues, que ce soit sur la piste ou dans la vie quotidienne. Nous insistons sur l'importance du port du casque, des gants et des protections, et nous soulignons que l'alcool et le guidon ne font pas bon ménage », ajoute Lillio Ratsimanohatra, trésorier du club. Cette première manche du championnat de Madagascar Slalom Scooter a non seulement été une compétition sportive réussie, mais elle a également souligné l'engagement du club Thunders Racing Scoot envers le développement du sport et le bien-être de la communauté.