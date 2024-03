Madagascar: ONG Onja - 19 jeunes défavorisés diplômés en langue anglaise et développement de logiciels

La cérémonie de sortie de promotion est programmée pour le 29 mars prochain au sein du campus de l'ONG Onja à Toamasina.

Former des jeunes défavorisés pour en faire des développeurs de logiciels de classe mondiale. Tel est le pari que s'est lancé l'ONG Onja depuis l'année 2019. Une ambition louable compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans le pays. D'un côté, les jeunes de moins de 30 ans représentent environ 70% de la population. Ce qui devrait constituer un large potentiel pour le pays s'il n'y avait pas les problématiques relatives à l'accès à l'enseignement supérieur dont la paupérisation.

En effet, seul un étudiant sur cinq dispose des moyens permettant d'accéder aux études supérieures. Le choix de l'ONG Onja s'est ainsi porté sur les jeunes issus des foyers défavorisés. Dans le but de combler le fossé né de ces diverses problématiques mais surtout pour donner leur chance aux jeunes malgaches qui ne disposent pas forcément des moyens nécessaires pour se former et ainsi obtenir un/des diplômes. Dix-neuf jeunes issus des milieux défavorisés ont été formés, depuis 2019, à la langue anglaise et au développement de logiciels.

Perspectives

Le modèle « Onja » fait ses preuves étant donné que, deux ans et demi après le début de la première vague de formation, ces jeunes disposent d'un travail en tant que développeurs de logiciels pour des entreprises partenaires en Europe et aux États-Unis. « Notre impact ne se limite pas au nombre de développeurs formés dans le cadre de notre programme, mais au fait que les jeunes croient qu'un avenir meilleur est possible pour Madagascar et, plus important encore, qu'ils ont le pouvoir de conduire ce changement », note l'organisation.

En complétant leur parcours, les jeunes formés ouvrent la même opportunité à d'autres jeunes. En d'autres termes, ils contribuent à façonner l'avenir du pays et à accélérer son développement. « La première vague d'étudiants d'Onja est la preuve vivante que les jeunes Malagasy ont un potentiel énorme et qu'ils peuvent accomplir de grandes choses lorsqu'on leur en donne l'opportunité. Cela nous rappelle également que les initiatives axées sur l'autonomisation ainsi que le renforcement de capacité et non sur l'aide et les dons conduisent à des changements sociaux significatifs et méritent d'être soutenus ! », conclut Mitantsoa Diamondra Solofoniary, responsable de la conception des cours d'anglais d'Onja.