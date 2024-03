Afrique Centrale: L'Angola présente un plan de sécurité pour la zone 'A' du Golfe de Guinée

Talatona — Un plan de sécurité maritime pour la zone "A" de la région du Golfe de Guinée sera présenté par l'Angola aux membres de la Commission du Golfe de Guinée (CGC), le 25 mars, à Luanda, lors d'une réunion des attachés militaires des pays membres de l'organisation.

Cette information a été fournie mercredi par le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée (CGC), José Mba Abeso, lorsqu'il s'adressait à la presse au terme d'une réunion avec les attachés militaires des pays membres de la CGC.

Le diplomate, de nationalité guinéenne, a déclaré qu'il y a environ un an, l'Angola s'était engagé à développer les bases d'un contrôle plus grand et meilleur de cette zone maritime, qui comprend également la République du Congo, la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale.

Il a expliqué que lors de la réunion prévue, les Angolais et les pays de la Zone "A" définiront la stratégie pour un meilleur contrôle, à travers le plan élaboré, ainsi qu'évalueront les besoins de sécurité de la région.

Il a souligné que la stratégie vise également à garantir la sécurité maritime, l'environnement, le développement et les transports, la circulation des personnes et des marchandises, le pétrole et d'autres secteurs des pays qui composent la CCG.

Selon le responsable, « il s'agit d'une stratégie qui inclut des unités de la République du Congo, de la RDC et de la Guinée équatoriale, parmi lesquelles le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale (CRESMAC) et d'autres.