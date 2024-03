Afrique: Investir dans l'énergie - La conférence AOW 2024 du 7 au 11 octobre à Cape Town

Comme chaque année, un grand rassemblement regroupant des ministres et des hauts fonctionnaires gouvernementaux, ainsi que les grands acteurs du secteur énergétique assisteront à AOW (African Oil Week).

Un rassemblement incontournable pour l'énergie africaine. C'est ce que représente la Semaine africaine du pétrole (AOW) qui se tiendra cette année au CTICC 2 Cape Town du 7 au 11 octobre prochain. Cette 30e édition d'AOW veillera à ce que les intérêts de l'Afrique restent au centre de nos préoccupations. La nomination d'un nouveau conseil consultatif garantira que les voix diverses de l'industrie énergétique soient amplifiées. Selon les organisateurs, l'objectif est d'investir dans de nouveaux partenariats pour tirer parti des perspectives mondiales et encourager la collaboration régionale afin de débloquer des opportunités pour un secteur de l'énergie durable à faible émission de carbone. Ils miseront sur des programmes gouvernementaux à fort impact pour renforcer les économies et soutenir les communautés. De plus, un programme éducatif sera lancé et mettra en relation de jeunes esprits avec des professionnels de l'industrie pour combler les lacunes en matière de compétences, stimuler le contenu local et nourrir le talent futur.

Grandes délégations

En entrant dans sa 30e année, AOW demeure la meilleure plateforme pour trouver des opportunités d'affaires et des partenariats pour l'industrie énergétique africaine. Elle a servi de rencontre la plus complète pour l'investissement, la finance, l'innovation et la transformation afin de soutenir la création de valeur de bout en bout. Pour cette année, les participants célébreront les progrès de l'industrie et découvriront ce que l'avenir réserve à l'industrie énergétique africaine. Plus de 1 600 délégués seniors, 80 ministres et hauts fonctionnaires gouvernementaux, 760 entreprises et 70 pays seront présents.

Opportunités

Par ailleurs, les organisateurs mettent également en avant de nombreuses opportunités comme les accords avec les clients existants et futurs pour remporter de nouveaux contrats, l'accès aux dernières informations sur les projets clés de la chaîne de valeur, le réseautage avec les décideurs de niveau C, les majors, les indépendants et les fonctionnaires gouvernementaux prêts à conclure des accords. En outre, de nouvelles opportunités se présenteront également, notamment les rencontres avec des opérateurs cherchant des participations financières dans des zones clés, les rencontres avec des financiers et des partenaires en capitaux propres prêts à investir, ainsi que la présentation des partenariats et des ventures pour sécuriser de nouveaux clients. Différents partages sont également au programme de l'événement. Bref, l'AOW 2024 est incontournable pour les dirigeants, les investisseurs et les opérateurs économiques du secteur de l'énergie.