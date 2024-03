Madagascar: Développement du capital humain - La diaspora en Turquie mobilisée par MKDD

La Journée internationale de la Femme de cette année célèbre le thème « Investir en faveur des femmes : Accélérer le rythme », soulignant ainsi l'importance cruciale des femmes dans le développement communautaire. C'est un appel à l'action pour briser les barrières, remettre en question les stéréotypes et créer un environnement où toutes les femmes sont valorisées et incluses. Cette journée nous rappelle les luttes passées et les succès obtenus dans la lutte pour l'égalité des sexes, tout en soulignant la distance qu'il nous reste à parcourir.

Investir dans les femmes signifie reconnaître leurs perspectives et leurs contributions uniques dans tous les aspects de la vie. Pour répondre à cet appel, Aymerillette Şen, présidente de l'Association Culturelle et Solidaire de Madagascar (MKDD), lance le programme « Ny Rahavaviko », visant à mobiliser la diaspora malgache en Turquie pour investir dans le capital humain à Madagascar. Ce programme vise principalement à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles malgaches, tout en leur offrant les moyens de devenir économiquement indépendantes. Selon ses promoteurs, le programme se concentrera notamment sur l'éducation, avec un premier thème axé sur la santé féminine. Pour MKDD, investir dans les femmes, c'est investir dans un avenir juste et prospère pour tous, un pas essentiel vers la réalisation de l'égalité des sexes et le développement durable de nos communautés.