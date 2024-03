Congo-Kinshasa: Bukavu - Des agents et cadres du PDDRC-S formés sur les stratégies de résolution des conflits

Des agents et cadres du PDDRC-S ont été formés, du 5 au 12 mars à Bukavu, sur les stratégies de réintégration communautaire et de résolution des conflits au Sud-Kivu et au Tanganyika.

A travers cette formation d'une semaine, le PDDRC-S veut prendre le relais du relèvement et de la réinsertion communautaire après le désengagement de la MONUSCO.

Parmi les cadres du PDDRC-S formés figurent les administrateurs des territoires du Sud Kivu et du Tanganyika.

Le coordonnateur national du PDDRCS, Abbé Jean-Bosco Bahala a expliqué le sens de cette formation :

« Tout ne s'arrête pas là où on commence la démobilisation. Ça continue dans la communauté pour que la communauté ressente les effets de la paix. Ce garçon-là va être demain cultivateur, menuisier et peut devenir commerçant. Nous allons demain réouvrir toutes ces plantations qui traient et ou on ne voit pas de production. Nous allons les remettre à nos démobilisés pour qu'ils puissent travailler avec leurs communautés pour faire le développement ».

Cette activité intervient en cette période du processus de désengagement progressif de la mission onusienne et dont le PDDRCS est sensé assurer le relais d'ici au 30 avril prochain.

Cette formation a été facilitée par le PNUD avec l'appui du gouvernement japonais.